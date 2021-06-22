Прощай, школа: как выглядели на выпускном Регина Тодоренко, Кристина Асмус, Дмитрий Нагиев и другие звезды

Сладкоголосого Сережу Лазарева девчонки обожали со школьной скамьи Фото: Личный архив

Тысячи школьников в этом году останутся без последнего бала: из-за коварного ковида выпускные в разных уголках страны отменяют один за другим. А вот знаменитости задолго до эпохи коронавируса успели отгулять школьный праздник, как надо. "Комсомолка" разглядела, как выглядели звезды на выпускном в свои юные 17 лет: такими мы их точно не знали!

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

Окончила школу №22 в Одессе в 2007 году

Взбесившая Барби или сбежавшая невеста? А может, шальная императрица? Не угадали: на школьный бал Регина Тодоренко смастерила костюм в духе Бритни Спирс, накрутили кудри, а в пупок воткнула массивную сережку. От такой медалистки Регины учителя едва не попадали в обморок...

Регина Тодоренко. Фото: Личный архив

- Я всегда была пацанкой: с мальчишками била окна в школе, в восьмом классе покрасила волосы в синий цвет, хотела побриться налысо. А на выпускной решила всех удивить, - вспоминала Тодоренко. - Идея была такая: прийти на бал в комбинезоне, как у Бритни Спирс в клипе "Toxic". Но мама сказала: "Ты что, полуголая пойдешь?" и сшила мне многослойную юбку. Весь мой наряд обошелся в 200 долларов: для родителей это были бешеные деньги.

Старания Регины окупились с лихвой: все три 11-х класса проголосовали за нее, выбрав королевой была. А еще выпускной стал ее первым сольным концертом: "одесская Бритни Спирс" пела на празднике всю ночь, и вошедшие в раж преподаватели плясали до сломанных каблуков!

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ

Окончил школу №1061 в Москве в 1999 году

Сладкоголосого Сережу девчонки обожали со школьной скамьи и за красивые глаза даже помогли ему пронести алкоголь на Красную площадь (!) под своими пышными юбками.

- Тогда еще не было рамок, и мы ухитрились протащить спиртное незамеченным. Учителя, конечно, подозревали, что не просто так за полтора часа мы все оказались навеселе, но за руку никого не поймали, - говорил Лазарев о своем выпускном. - Как официальный король бала, я перецеловал всех одноклассниц, да так расчувствовался, что домой в 5 утра меня приволокла моя напарница-королева. Мама была в шоке, но через несколько часов я каким-то чудом проснулся и поехал выступать - уже тогда я активно давал концерты.

КРИСТИНА АСМУС

Окончила школу в Королёве Московской области в 2005 году

Старомодные кудри и платье простушки: в этой скромнице, которая на фоне разбитных одноклассниц выглядит младшей сестрой, сложно узнать будущую кинозвезду. Выпускной Кристине запомнился, пожалуй, одной только радостью: ее собственным нарядом, который, в отличие от остальных, не пришлось донашивать за тремя сестрами.

Кристина Асмус (вторая слева). Фото: Личный архив

Кстати, это последний день актрисы в подмосковном наукограде: на следующее утро Кристина Мясникова уедет покорять столицу, взяв для благозвучности девичью фамилию матери. Под родным именем юная Крис занималась нелюбимой гимнастикой и выступала на соревнованиях, получив даже КМС (!). А экзотическая фамилия Асмус, по задумке, должна была принести ей славу, не меньшую, чем у Натальи Орейро после "Дикого ангела" - любимого сериала Кристины. Похоже, тонкий расчет себя оправдывает...

ТИМУР РОДРИГЕЗ

Окончил школу №67 Пензы в 1996 году

Узнаете этого милого мальчика? Именно так выглядел на своем выпускном будущий шоумен, которого в школе знали под родным именем Тимур Керимов. Уже тогда парень оттачивал актерский талант и смешил одноклассников, пародируя учителей прямо во время урока. Понятное дело, педагоги его недолюбливали.

Тимур Родригез. Фото: Личный архив

- Рубашку, жилет и даже галстук на выпускной мне сшила мама. А пиджак - не зря он болтается на мне, как на вешалке, - я стянул из папиного гардероба, - рассказывал Родригез. - В тот день, когда я пел посвященные учителям песни и "толкал" речь, у меня вдруг отпустило все обиды, накопившиеся за 11 лет. Стало так грустно, так захотелось остаться в школе. Знал бы я, что бурная студенческая жизнь с лихвой компенсирует это расстройство!

ВЕРА БРЕЖНЕВА

Окончила школу № 41 Днепродзержинска (Украина) в 2000 году

Вот уж точно: из гадкого утенка - в белого лебедя! Стрижка под мальчика, нелепые очки и круглые щечки: с такими исходными данными Вера Галушка (Брежнева - просто звучный псевдоним) начинала свой путь в секс-символы. Говорят, длинные косы девочке запретили носить на рынке, где она после школы подрабатывала продавцом макарон и томатной пасты. Денег в семье не было совсем, из-за чего будущую миллионершу даже не пустили на выпускной.

Вера Брежнева. Фото: Личный архив

- У меня был сборный образ: платье от сестры и обувь от мамы. Своего ничего не было, разве что очки, - признавалась певица. - Так я пришла на школьный бал, но на официальный банкет меня не пустили, потому что родители не смогли внести нужную сумму в общую копилку. На входе мне сказали: "Сорьки!" и впустили уже позже, когда все поели. Ничего, я даже смогла повеселиться и потом вместе со всеми пошла встречать зорьку...

ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Окончил школу №126 в Санкт-Петербурге в 1984 году

Кудрявый красавчик в классическом костюме, беспечный троечник, ловелас и балагур - со времен школьного выпускного актер сменил разве что прическу да гардероб. А вот качком Нагиев был уже тогда: в 9 лет полного и вечно сопливого мальчишку отец отдал в секцию самбо и дзюдо, и к 17 годам он, вопреки ожиданиям тренеров, стал мастером спорта и чемпионом СССР среди юниоров. Учителя были уверены, что после 9 класса Дима пойдет в ПТУ, но он снова всех удивил и просто перевелся в другую школу, где к нему не было предвзятого отношения. Ни выпускной, ни время учебы шоумен вспоминать не любит.

Дмитрий Нагиев. Фото: Личный архив

- Будем честны, я ходил в школу настолько давно, что мне иногда проще вспомнить восстание декабристов, чем свои школьные годы, - уходит от темы Нагиев в каждом интервью. - Мое детство вряд ли можно назвать счастливым. Во-первых, мне тяжело давалась учеба, во-вторых, я много занимался спортом и все время стоял на учете в детской комнате милиции, потому что, пытаясь обзавестись собственными деньгами, фарцевал. Первый тренер считал меня сопляком, но я научился утирать нос.

ДМИТРИЙ КОЛДУН

Окончил школу №201 в Минске (Белоруссия) в 2002 году

Будущий участник "Евровидения" свой выпускной... проспал.

- Так получилось, что я, серебряный медалист, взял да и надрался на школьном балу, - признался "КП" певец. - Алкоголь официально был под запретом, но мы-то не лыком шиты - смогли припрятать батарею бутылок. В итоге я уснул прямо на лавочке, где у нас проходил банкет. Проснулся аккурат к рассвету и по традиции встретил его с классом. А потом оказалось, что все недоеденное со столов родительский комитет собрал мине в огромный пакет. Как сейчас помню: там почему-то было невероятное количество свежих огурцов, которые мы с мамой несли домой пешком, так как транспорт еще не ходил. И на единственном фото с этого дня я в 5 утра сижу грустный и захмелевший на лавке с полным мешком огурцов.