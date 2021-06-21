Это только начало: Зачем американцы взорвали 18 тонн тротила рядом со своим авианосцем

Для проверки прочности авианосца «Gerald R. Ford» неподалеку от него подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте. Фото: YouTube

США – страна богатая, она даже может позволить своим адмиралам попытаться сломать игрушку стоимостью аж в 13 миллиардов долларов. Да-да, именно во сколько обошелся американской госказне авианосец «Gerald R. Ford». Это самый дорогой военный корабль в мире. Но как это часто бывает в Америке, грандиозность «изделия» портит его неважное качество. Авианосец то и дело загоняют на ремонт, а недостатков в нем больше, чем блох у бездомной собаки. Командование ВМС США буквально сквозь зубы регулярно сообщает то о десятках сбоев электромагнитных катапульт, то об отказах подъёмников для перемещения боеприпасов на полётную палубу. Короче говоря, боевая готовность корабля постоянно хромает. Может быть именно поэтому гигантскую стальную «железяку» решили превратить в подопытную мишень. Все равно ведь по строгому счету от авианосца толку нет. А случись что - не жалко.

Для проверки прочности корпуса корабля неподалеку от него подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте. Сейсмостанции оценили срабатывание бомбы как толчок силой 3,9 балла по шкале Рихтера. Причем, бабахнуло у побережья Флориды, - там в прибрежных городках люстры качнуло и звякнула посуда.

Но это – только начало! Программой испытаний авианосца запланированы еще два взрыва схожей мощности — на поверхности воды и в воздухе. Проверять таким макаром будут не только прочность корпуса, но еще устойчивость систем управления корабля и его способность продолжать бой в условиях интенсивного обстрела.

Любопытно, что такие эксперименты американцы раньше устраивали с помощью компьютерных расчетов, но, видимо, решили не доверять им. И вознамерились проводить испытания в условиях, как говорят военные, максимально приближенных к боевым. Но это их личные заморочки. Хотя они серьезно противоречат тем лозунгам, которые мы часто слышим от руководства США (включая их президента). Я имею ввиду их слова о необходимости беречь климат на земном шарике.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале резонно спросила: «Как это вписывается в климатическую доктрину? Ведь накануне Байден говорил о необходимости обеспечить устойчивое будущее и преодолеть кризис, угрожающий существованию человечества. По его словам, люди должны избежать худших последствий в климатическом кризисе».

Но ведь с помощью бомб это не делается.

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