22 июня ровно в 4 утра: Реквием Роберта Рождественского прозвучит на Парящем мосту в «Зарядье»

В день начала Великой Отечественной войны — 22 июня в 4 утра — в центре Москвы у Кремля на Парящем мосту пройдет акция Памяти, включающая в себя масштабный концерт с участием звезд российской эстрады. Именно в этот день и час 80 лет назад на нашу землю напали вооруженные до зубов войска гитлеровской Германии, перед которыми до того на лопатки легла вся Европа.

Тяжелейший день, с которого началась самая страшная в истории человечества война, каждый год Россия вспоминает, отдавая дань памяти великому поколению победителей — героям, которые ради Победы жертвовали самым дорогим, что только есть, — жизнью.

В этот день под открытым небом ранним московским утром выступят знаменитые музыканты и артисты, прозвучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актеров разных поколений и прославленных на весь мир музыкантов.

В акции памяти примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков и многие другие. Ведущими марафона Памяти стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.