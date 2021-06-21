Алексей Комиссаров: «Елена Шмелева сможет предложить немало важных инициатив для улучшения жизни россиян»

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров считает выдвижение главы образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой от «Единой России» показателем того, что партия наметила курс на привлечение грамотных управленцев в разных сферах, в том числе и в образовании. На прошедшем 19 июня в Москве XX-м съезде «Единой России» Шмелева была утверждена в качестве кандидата от партии на выборах в Госдуму. То, что единороссы включили руководителя центра для одаренных детей в лидеры федерального списка, говорит об особом внимании, которое государство уделяет развитию талантов среди молодежи. По мнению Комиссарова, такие профессионалы, как Елена Шмелева, усилят состав Госдумы нового созыва.

- Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание продвижению талантов в нашей стране. Образовательный центр для одаренных детей «Сириус», руководителем которого является Елена Шмелева, выступает одной из ключевых площадок по развитию нашего подрастающего поколения, - напомнил Алексей Комиссаров. - Елена Владимировна имеет большой опыт работы в сфере науки, системе высшего образования, некоммерческих и благотворительных организациях, а также в политике и общественной деятельности. Она настоящий профессионал, очень опытный и грамотный руководитель.

Комиссаров отметил, что, как сопредседателю Центрального штаба Общественного Народного Фронта ему не раз доводилось работать вместе с Еленой Шмелевой. Он считает, что у главы центра «Сириус» есть немало полезных предложений, которые она сможет реализовать в качестве депутата Госдумы.

- Мы регулярно взаимодействуем с ней как по нашей работе в Общероссийском народном фронте, так и при реализации проектов платформы «Россия – страна возможностей». Уверен, что в качестве одного из лидеров федерального списка «Единой России» Елена Шмелева сможет предложить немало важных инициатив для улучшения жизни россиян, - подчеркнул Комиссаров.

XX съезд «Единой России» прошел 19 июня в московском «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной. В его работе приняли участие делегаты из всех регионов России – секретари отделений партии, депутаты, губернаторы, члены правительства. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Участники съезда утвердили список кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму в сентябре этого года. Участники съезда также одобрили главные направления предвыборной Программы партии. Теперь программный документ ждет обсуждение в российских регионах, после чего его доработают с учетом предложений избирателей и экспертов.