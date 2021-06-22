Почему я вакцинировалась: хочется забыть о масках как в Израиле и Калифорнии Фото: Алиса ТИТКО

Ни одна встреча с друзьями сейчас не обходится без вопроса: «А ты привилась? А чем? И как себя чувствовала?» Мое знакомство с вакцинацией произошло еще до того, как она стала обязательной для работников сфер услуг. Прививку «Спутник V» я сделала весной. Без записи пришла в кабинет в ГУМе – получила прививку и эскимо в шоколаде (такая акция там до сих пор).

- Температура была? – спрашивают знакомые.

- У меня не было никаких симптомов: лихорадки, температуры, ломоты в теле, насморка, аллергии.

Спокойно перенесли прививку и мои родители. Врачи наc предупреждали, что около трех дней может «штормить», поэтому попросили не ходить в спортзал, в баню, исключить прием алкоголя и избегать переохлаждения. Пить парацетамол или ибупрофен советовали только при повышении температуры тела выше 38 градусов. Но не довелось.

- У нас тоже так было с мужем – никаких симптомов, - рассказала мне коллега.

Некоторые считают, что если не было температуры, то не вырабатываются антитела. Вообще удивительные дело – у нас сейчас все «врачи», сидя на диванах. Люди не делают вакцину и находят этому тысячи оправданий, до самых нелепых.

- Никто не знает, как вакцина проявится через год-два, десять, - говорит мне знакомый айтишник Антон.

- Но другого способа защиты от коронавируса пока не придумали ни в одной стране мира, - пытаюсь объяснять.

- Не буду делать.

- Может тогда письменно фиксировать, что человеку предлагали вакцинироваться, а он отказался? И если заболеет, то чтобы лечился за свой счет?

- И так не надо.

Люди у нас не боятся гадалок, едят биодобавки и тратят немалые деньги на китайские ягоды годжи, которые дарят молодость и красоту, женщины не боятся колоть в губы и другие части лица всевозможные препараты, а вот вакцину боятся.

- У меня родители болели зимой. Папа был прямо под ИВЛ – тяжело болел, а мама дома в легкой форме. Я совсем не заразилась, тесты показывали отрицательный результат. Мне казалось, что раз возле меня было два заболевших человека, а я не заразилась, значит у меня сильнее иммунитет и мне ковид вообще не грозит. И вот сейчас я заболела – температура была 38,5 почти пять дней, пришлось отпроситься с работы. Жалею, что после болезни родителей не сделала прививку, - рассказывает 32-летняя подруга Оксана.

Знакомая в августе пойдет рожать третьего ребенка, а месяц назад она заболела коронавирусом.

- До беременности чего-то побоялась делать, а потом уже была в положении. Но болела сильно, дышала под аппаратом. Кто бы мне раньше о таком рассказал, что, будучи с малышом я попаду в больницу, то первой бы пошла делать вакцину, - говорит москвичка Нина.

Фото: Алиса ТИТКО

Еще один вопрос, который не дает покоя тем, кто против вакцины – «нарушение прав». «Нельзя заставлять насильно делать прививку,» — восклицают они. Так никто и не заставляет.

- Так нельзя! – говорит мне знакомый Алексей.

- Представь, ты пойдешь в ресторан, а там шеф-повар болен и вместе с салатом тебе принесли коронавирус. Этот же повар после работы зайдет в автобус и поедет домой, но чихнет, и кто-то из пассажиров тоже принесет домой ковид, - говорю.

- А вот эти бесковидные рестораны. Зачем они делят людей на хороших и плохих?

- Не делят. Не все рестораны готовы присоединиться к такому подходу работы. Но неужели тебе не хочется, чтобы было как в Израиле, где уже выработался коллективный иммунитет, они ходят в рестораны без масок и перчаток? В США вакцину сделали 50% населения и локдаун снимают полностью в отдельных штатах. Не хочется наконец-то снять маски?

- Хочется.

15 июня в Калифорнии сняли все ковидные ограничения, люди могут наконец снять маски. 70% жителей штата прошли вакцинацию.

- Никакие машины у нас тут не разыгрывали, без подарков пришли. Конечно, еще многие люди ходят в масках – остерегаются, но уже есть ощущение свободы, - рассказывает москвичка Анжела Новикова, проживающая последний год в Калифорнии.

Снять маски в Москве мы сможем только при коллективном иммунитете. Но мыслят многие иначе - пусть они прививаются, а я - нет. Пусть они испытывают вакцину, а я - нет. Но ведь вы же тоже часть социума, вы же тоже посещаете общественные места, передвигаетесь в транспорте. Давайте попробуем жить по одним правилам. Как жить без вакцины мы уже знаем - результат, увы, плачевный.