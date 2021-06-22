Как вешать шторы без головокружения и полюбить ходить по лестницам: 10 полезных свойств йоги

Уже в шестой раз отмечается Международный день йоги

Вряд ли найдется в современном мире человек, который никогда не слышал о йоге. При одном только упоминании этого слово перед глазами вырисовывается образ худосочного индийцы в набедренной повязке, который с легкостью разгуливает по горящим углям, спит на гвоздях и целыми днями сидит в позе лотоса.

В честь Дня йоги, который отмечает во всем мире уже шестой раз, «КП» пообщалась с инструктором по йоге Натальей Котовой, которая рассказа о пользе ежедневных занятий.

10 полезных свойств йоги

1. Йога и здоровое тело

- Человек, который занимается физической нагрузкой, получает часть пользы, как и при занятиях физической йогой (динамической). И там, и там укрепляется скелетно-мышечная структура тела, - говорит Наталья Котова. - Но когда мы ходим в тренажерный зал, то увеличиваем мускулатуру за счет гипертрофии мышечной массы. А йога позволяет больше прорабатывать глубокие слои мышечной ткани, связочные структуры, сухожильные.

Конечно, благодаря йоге, попу накачать не получится. Но если задаться целью и подобрать подходящую программу тренировок, то можно проработать необходимые группы мышц и придать им форму.

2. Йога и внутренние органы

Помимо внешней оболочки - тела, йога благотворно воздействует на внутренние органы, в частности, поддерживает в нормальном рабочем состоянии и предотвращает их опущение.

При регулярных тренировках начинает лучше работать лимфатическая система.

3. Йога и растяжка

Любая женщина нет-нет да и задумывалась хоть раз о растяжке как у гимнастки или балерины.

- В детстве связки более эластичные, поэтому растяжка достигается довольно быстро, - говорит Наталья Котова. - У каждого взрослого человека своя база, тем не менее, определенного радиуса растяжения можно достичь, но только при регулярных тренировках. Это не раз в неделю или месяц. Хотя бы три раза в неделю.

Некоторые асаны позволяют растянуть все тело. Так что не стоит ограничиваться одним шпагатом, можно растянуть еще и крестец, раскрыть грудной отдел, и, наконец-то, распрощаться с болевыми ощущениями в районе грудной клетки.

4. Йога и похудение

- Здесь ситуация непростая, - сразу предупреждает инструктор. - Да, вроде за время тренировок не тратится много калорий. Но следует рассматривать этот вопрос глобально. При регулярных занятиях мы получаем значительный эндорфиновый заряд, а это уже позволяет иначе смотреть на наше питание, отказываться от привычных излишков и перестать переедать. Организм привыкает поглощать только необходимое и при этом намного больше двигаться.

5. Йога и еда

- Своих клиентов я стараюсь не напрягать темой еды, - говорит тренер. - Обычно к ним это приходит естественным образом. Как только они начинают заниматься йогой, то им уже меньше хочется «мусорной еды», которая, как им казалось, приносила удовольствие. Мусорная еда - фастфуд, чипсы, сухарики, сладкая газировка. Ты начинаешь понимать, что она тебе не нужна.

6. Йога и вредные привычки

Йога беспощадна и к вредным привычкам - алкоголю и сигаретам. Многие «адепты» сами собой отказываются от них.

- Человек так устроен, что ему нужна какая-нибудь зависимость. Таким образом люди меняют плохую зависимость на хорошую - занятия йогой. И это правильно, - замечает Наталья Котова. - Очень часто люди, начавшие практиковать йогу, говорят, что им меньше хочется курить, некоторые и вовсе бросают. Другие отказываются от пятничных загулов в барах.

7. Йога и старение

В здоровом теле - здоровый дух. Но йога этим не ограничивается, регулярные практики помогают человеку оставаться дольше молодым не только сердцем и душой, но и телом!

- Качество нашей жизни вызывает много вопросов. Давайте спросим себя: можем ли мы пройти с легкостью лишний километр, снять шторы без головокружения, подняться на нужный этаж без лифта? Не напрягаясь. Йога реально улучшает качество жизни, тренирует выносливость.

8. Йога и медитация

Так и хочется поставить знак равенства между двумя этими понятиями. Но как отмечает Наталья Котова, существуют направления йоги, которые не предполагают медитативные практики.

- Медитация - это не философия и не религия. В последнее время различные специалисты говорят, что медитация необходима современному человеку. Медитация или трансовые техники активизируют лобные доли, отвечающие за уровень счастья в организме. Мы все время живем в каком-то трансе, в основном негативном - из-за новостей, ежедневных проблем и стресса. Хатха-йога (йога-медитация) позволяет переключиться на позитивную волну.

9. Йога всем возрастам покорна

Если вы думали, что йогой могут заниматься только худенькие девушки в ярких лосинах и юноши с просветленным взглядом, то вы ошибаетесь.

- Детям можно заниматься йогой, но она должна соответствовать их возрасту. В 12-14 лет у них подвижная нервная система, поэтому статичные позы для них не подходят. Должна быть более динамичная практика, - уверена тренер. - Заниматься йогой можно и пожилым людям. Для их возраста необходимы свои асаны, трансовые практики. Они позволят справиться с нарастающей с возрастом тревогой, помогут укрепить нейрональные связи, чтобы Альцгеймер не накрывал, а также поддерживать в должном физической форме тело.

10. Как найти хорошего инструктора

Многие, раз неудачно сходив на занятие, разочаровываются в йоге и оставляют надежду постичь дзен. Наталья Котова советует следовать системе трех троек: 3 направления йоги 3 инструктора по 3 раза. Только так можно найти своего специалиста.

- После каждого занятия следует прислушиваться к своим внутренним ощущениям и физическим. В йоге много моментов, которые могут показаться на первый взгляд неудобными для выполнения, а иногда и стыдными. Только через месяц занятий начинает хоть что-то проясняться, - поясняет она.