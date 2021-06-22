«Ни дня не работала, а неплохо получаю»: Мама Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в США

В Америку родительница звезды переехала еще в 90-х годах, и с тех уже 30 лет живет в Майами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама певицы Натальи Королевой раскрыла размер своей пенсии, которую она получает в США. В Америку родительница артистки переехала еще в 90-х годах, и с тех уже 30 лет живет в Майами. В эфире программы «Звезды сошлись» 75-летняя Людмила Порывай призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов по старости (более 43 тысяч рублей. - Ред.).

Людмила Порывай живет в Майами в апартаментах, которые ее дочь купила еще в нулевых. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Людмила Порывай живет в Майами в апартаментах, которые ее дочь купила еще в нулевых. Первым из всех российских звезд недвижимостью в этом городе обзавелся бывший муж Наташи Игорь Николаев – он приобрел квартиру на побережье еще в 1996 году. По его совету Королева тоже вложила свои гонорары в американскую жилплощадь. Певица владеет квартирой в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В апартаментах площадью 630 квадратных метров хватает места и для Людмилы Порывай, и для родственников, приезжающих погостить в США. Квартира оформлена в светлых тонах и выглядит очень солнечной и просторной. В апартаментах есть балкон, с которого открывается вид на небоскребы Майами. В двух шагах от многоэтажки Королевой располагается пляж.

Мама певицы поселилась в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. Фото: Инстаграм.

В Америке овдовевшая в 1993 году Людмила Порывай вновь нашла свое счастье. Мама Королевой вышла там замуж и уже 28 лет живет со своим вторым мужем. Супруга Порывай представила совсем недавно. Его зовут Игорь, он эмигрировал в США более сорока лет назад. Известно, что он один из первых открыл в Майами русский ресторан.

Наталья Королева пыталась отправить жить в США и своего единственного сына Архипа. Еще школьником он поселился у бабушки, изучал английский и ходил в местную школу. Однако Архипу в Майами не понравилось, и он решил вернуться в Россию. В Инстаграме молодой человек объяснил, почему он не остался в Америке.

Недавно родительница Королевой отметила 75-летие. Фото: Инстаграм.

- Прожив там три года, я понял, что это не моё, - рассказал наследник Королевой. - По трём причинам: менталитет людей. Климат (я не фанат постоянной влажности и сорокоградусной жары круглый год). Атмосфера.

Архип признался, что в Майами ему было скучно: по его мнению, жизнь в этом городе течет очень медленно. Тем не менее, он обзавелся приятелями во Флориде, и теперь с удовольствием приезжает туда погостить.