Французский писатель: «В стране происходит лингвистическое самоубийство»

Сегодня франгле используется в живой речи, в Интернете, на телевидении, в медиа, в музыке, в фильмах, в книгах Фото: Shutterstock

- Мы больше не узнаем свой язык, мы изучаем чужие языки, а наш, тем временем, стареет и высыхает, - считает французский писатель Ален Борер, написавший и опубликовавший уже несколько работ о родном французском.

Писателя беспокоит то, что французы, общаясь друг с другом по Интернету, все чаще вместо французских слов пишут английские. К примеру, e-mail вместо courriel, home page вместо page d’accueil, news вместо nouvelles.

По мнению Борера, англицизмы сегодня переполняют французский язык.

Для описания феномена даже появился специальный термин — франгле. Он обозначает французский язык с использованием большого количества английских слов, выражений и конструкций. Сегодня франгле используется в живой речи, в Интернете, на телевидении, в медиа, в музыке, в фильмах, в книгах.

В 1994 году в целях борьбы против чрезмерного использования английского языка во Франции издали т.н. закон Тубона для закрепления за французским статуса основного языка.

Французский писатель Альфред Жильдер говорит, что такое интенсивное заимствование слов приведёт к «лингвистическому самоубийству».

- Наш язык - единственный, который не произносит все, что пишет. – считает Жильдер. – И сейчас он не развивается, он «закручивается».

По мнению писателя, необходимо пропагандировать красоту французского языка, рассказывать о нем, снимать фильмы, сочинять песни только на правильном французском. И, конечно, выносить этот вопрос для обсуждения на высшем уровне.

- Крах французского языка происходит на протяжении четырех поколений, - говорит Борер. - Французский становится региональным диалектом американской империи и всем, что с ней связано. Противостоять этому может только одна сила - политика. Нужно на высшем уровне принимать законы и запрещать употреблять слова, не имеющие к нам никакого отношения.