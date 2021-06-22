Биньямин Нетаньяху обзавелся мобильным телефоном

За годы, проведенные на посту премьер-министра Израиля, Нетаньяху был едва ли не единственным гражданином развитой страны, не имевшим личного телефона Фото: REUTERS

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 12 лет приобрел личный смартфон – в течение долгого времени политик пользовался только служебными гаджетами и, по его словам, не испытывал ни малейшего дискомфорта.

За годы, проведенные на посту премьер-министра Израиля, Нетаньяху был едва ли не единственным гражданином развитой страны, не имевшим личного телефона. Мало того, политик искренне недоумевал - зачем владельцы смартфонов тратят свое время на фото.

- Я не понимаю новый мир. Все фотографируют. Когда у вас есть время, чтобы прожить свою жизнь? Все фотографируют всех. Просто фотографируют, вот и все. Живите своей жизнью. У меня нет всех электронных устройств. Я свободный человек, а вы все рабы своих устройств. Вы все рабы, – заявлял Нетаньяху еще в 2014 году.

И вот теперь, спустя столько лет, один из самых влиятельных израильтян влился в когорту «рабов». Правда, личный номер Нетаньяху неизвестен широкой публике, а большинство звонков, адресованных ему, продолжает поступать на старый служебный телефон.

И, насколько известно, мессенджеры у экс-премьера тоже пока не установлены. Но это, наверняка, вопрос времени. Кстати, вполне возможно, что, освободившись от государственных забот, Нетаньяху наконец поймет «новый мир» и тоже увлечется фотографией.

Четвертые внеочередные выборы в парламент Израиля, прошедшие на фоне политического кризиса, последствий пандемии и обвинений в адрес Нетаньяху, привели к смене премьер-министра страны. Оппозиционным партиям удалось сформировать коалицию и на ближайшие два года, кресло премьера занял лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. Позже его на этом посту сменит руководитель партии «Еш Атид» Яир Лапид.