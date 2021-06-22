Французы поднялись на защиту женщины, убившей отчима-насильника

Валери убила Полетта выстрелом в голову в марте 2016 года Фото: REUTERS

Более полумиллиона французов поставили подписи под петицией с требованием оправдать Валери Бако, застрелившую своего отчима-сутенера, который избивал и подвергал женщину насилию более 20 лет.

Девочке было всего 12, когда ее изнасиловал Дэниэль Полетт – новый друг ее матери, страдавшей алкоголизмом.

Мужчину по доносу сестер Валери (обиженных, что подарки отчим дарил лишь ей) отправили в тюрьму за инцест и растление несовершеннолетней, но менее чем через три года он вышел и принялся за старое. В результате в 17 лет Бако забеременела, и мать выгнала ее вместе с неверным ухажером на улицу.

Валери стала жить с бывшим отчимом в съемном доме и вскоре одного за другим родила ему четырех детей. Она даже пыталась работать – глава администрации деревушки, в которой обосновалась пара, взял ее внештатной уборщицей в мэрию. Женщина проработала ровно неделю, а потом туда явился ее сожитель и заявил, что работающая женщина хуже проститутки. На этом честный труд для Валери закончился.

Зато не закончилась работа, которую выбрал ей ее гражданский муж – в оборудованном минивэне Валери оказывала сексуальные услуги клиентам, которых Полетт подыскивал на трассе. Она работала, а он отдавал ей указания через наушник, снимал происходящее, а после сливал все в Сеть.

За малейшее неповиновение муж жестоко избивал женщину, правда, по ее словам, старался не калечить, чтобы не портить товар.

Валери убила Полетта выстрелом в голову в марте 2016 года. Тело ей помогли спрятать ее сыновья и друг дочери. Однако спустя полтора года делу об убийстве был дан ход, женщина призналась и была отпущена под подписку о невыезде.

По ее собственному заявлению, причиной убийства послужила не искалеченная жизнь, не постоянные избиения и принуждение к сексу с незнакомцами, а тот факт, что Полетт начал засматриваться на их 15-летнюю дочь.

«Она убила, но она не убийца. Ее толкнули на это насилие, которому она подвергалась на протяжении 25 лет, и страх, что ее дочь станет следующей <…> Такие женщины беззащитны. Судебная система чересчур медлительна и снисходительна к преступникам», – заявила журналистам адвокат Джанин Бонагунта.

Ожидается, что приговор Валери Бако будет вынесен на следующей неделе.