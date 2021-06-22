В день начала Великой Отечественной войны россияне напомнили ООН о подвиге советского народа

Выставка основана на богатых архивных материалах Фото: Twitter.com

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны Постпредство России при ООН совместно с Музеем Победы в Москве представили электронную выставку «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг».

Материалы исторического проекта будут в течение следующих нескольких дней демонстрироваться на российских официальных аккаунтах в социальных сетях.

Выставка основана на богатых архивных материалах, включающих в себя фронтовые письма, фотоснимки участников боевых действий, официальные документы, связанные с началом Великой Отечественной войны — эвакуацией и перестройкой народного хозяйства для нужд фронта, первыми сражениями с захватчиками.

В ее подготовке принимал участие мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Республики Беларусь.

Также экспозиция включает ряд художественных работ на военную тематику — графику, живопись, агитплакаты того времени. Документальные хроники дополнены воспоминаниями непосредственных участников Великой Отечественной войны.

Электронная выставка создана в рамках международной инициативы «Территория Победы», направленной на создание единого музейного пространства в области военной истории прошлого века.

В проекте под эгидой Музея Победы участвуют более 200 российских и иностранных музеев. Среди подключившихся к акции – крупные государственные и небольшие школьные музеи от Смоленска до Хабаровска.