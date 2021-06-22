Современный Левша: Тиктокер обул муравья

Тиктокер обул в ботинки муравья

Пользователь TikTok выложил видео, на котором запечатлел процесс изготовления миниатюрной обуви из карандашного грифеля.

Позже тиктокер обул в свои ботинки муравья.

Мастер миниатюры, зарегистрированный в сети TikTok с ником @pencilengraving регулярно выкладывает в своем аккаунте процесс изготовления и применения крошечных вещей из карандашного грифеля.

Так в арсенале современного Левши - шлем для мухи, изготовленный из красного грифеля, и «намордник» для комара: миниатюрная маска явно не даст кровопийце утолить жажду.

В последнем видео он выточил из привычного грифеля три пары миниатюрных ботинок, а позже обул в них муравья.

Ролик неожиданно приобрел большую популярность – за непродолжительное время его просмотрели почти 650 тысяч раз. Кроме того, пользователи оставили под видео без малого 10 тысяч комментариев. Причем далеко не все из них восторженные.

– Разве это не жестоко?

– Живодер! Оставьте животных в покое!

– Я просто надеюсь, что муравью не пришлось умереть, чтобы надеть на него туфли.

– Не понимаю, почему люди так плохо обращаются с животными и насекомыми, ведь они не игрушки?

Появилось даже шутливо-грозное предупреждение:

– Этот муравей будет свидетельствовать против тебя в Судный день!

Примечательно, что под видео с «предметами гардероба» для мухи и комара негативных комментариев не было.

Видимо людям все же более свойственно испытывать жалость к коллективным насекомым. Правда, не в тех случаях, когда они нанимают специалистов, чтобы уничтожить муравьев, докучающих им дома или на садовом участке.