Открытие ученых: Сплетничать полезно

Женщины получают от сплетен особенное удовольствие Фото: Shutterstock

Скажу вам по секрету…

Сплетники все без исключени. В этом убедились психологи из Калифорнийского университета (University of California, Riverside - UC Riverside), которые обнаружили: в разговорах друг с другом люди обязательно обсудят кого-нибудь из числа тех, кого нет рядом. Хоть как-то, но отзовутся - положительно, отрицательно или нейтрально. А то и основательно «перемоют косточки» ему или ей. По крайней мере, иных не нашлось среди добровольцев, принявших участие в экспериментах, которые устроили профессор Меган Роббинс (Megan Robbins) и ее студент-выпускник Александр Каран (Alexander Karan).

Ученые анализировали содержание разговоров. Для этого они оснастили 467 человек — 269 женщин и 198 мужчин - миниатюрными записывающими устройствами под названием Electronically Activated Recorder (EAR).

Меган и Александр выявляли в разговорах сплетни. Выявили 4003 штуки. Что составило примерно 14 процентов от всех затронутых тем. И позволило сделать вывод: сплетни отнюдь не главное в общении. Но и не совсем уж второстепенное: в среднем они занимают в общей сложности 52 минуты за 16-часовой день.

Другие результаты, полученные в ходе «подслушивания» свидетельствуют: люди не столь уж злы, как может показаться. Сплетничают. Но отзываются об отсутствующих в основном нейтрально. Или даже позитивно.

Нейтральных сплетен ученые насчитали около 3 тысяч, положительных - 376, отрицательных — 604. Итого, почти 6 к 1 — таковы шансы, что далекие и близкие люди скорее помянут вас добрым словом, а не смешают с грязью.

Кстати, сплетни, что называется, о людях своего круга оказались самыми многочисленными – 3500 штук. Знаменитостей обсуждали гораздо реже – менее 400 раз за все эксперименты.

Мифом оказалось распространенное по всему миру убеждение, что представители старшего поколения — к примеру, пресловутые пенсионерки на скамейках у подъездов - главные сплетники. Отнюдь. Молодежь их превосходит. Особенно по части злобных суждений.

Среди мужчин и женщин примерно равное количество сплетников. Представительницы прекрасного пола выходят вперед лишь тогда, когда начинают говорить о ком-то в нейтральном смысле.

Одинаково часто сплетничают богатые и бедные, образованные и неучи. А раз так, то столь распространенная «привычка» просто обязана давать некие преимущества. Их наконец-то нашли.

По слухам и достоверно

Эшин Джолли (Eshin Jolly) и Люк Чанг (Luke Chang) - американские неврологи из Дартмутского колледжа (Computational Social Affective Neuroscience Laboratory at Dartmouth College) организовали азартную on-line игру – в исследовательских целях, конечно. Игрокам - каждому из шести, участвовавших в одном из 10 раундов, давали по 10 долларов. Получивший мог тут же присвоить себе всю сумму. А мог инвестировать в «групповой фонд» - частично или целиком. В каждом раунде организаторы игры увеличивали «вложенные» деньги в полтора раза и делили поровну между всеми инвесторами.

Игрокам позволяли обмениваться сообщениями – то есть, сплетничать, высказывая свое собственное отношение к тактике партнеров-соперников и выслушивая мнения других. Сплетники при этом не видели тех, о ком они распространяли слухи – говорили, что называется, за глаза. Как чаще всего бывает в реальной жизни.

Материальный итог: те игроки, которые активнее сплетничали, «заработали» больше менее общительных - особенно скрытных.

Социальный итог: люди, которые обменивались мнениями во время игры – пусть даже дистанционно, проявляли инвестиционный коллективизм, чувствовали себя эдакой сплоченной группой и доверяли друг другу больше, чем те, которые предпочитали отмалчиваться и вели себя эгоистично. То есть, своими 10 долларами не с каким фондом не делились.

Общий итог, который Эшли и Люк привели в журнале Current Biology: сплетни служат богатым источником информации и помогают ориентироваться в социальной среде.

Выходит, что сплетничать, как минимум, не зазорно.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Полученную конфиденциальную информацию женщина разболтает через двое суток

Один мой женатый приятель вступил в интимные отношения со своей сослуживицей. Естественно, никому об этом не говорил. Однако через несколько дней секрет знали все в конторе. Откуда, спрашивается?!

Ответ на этот почти риторический вопрос дали в свое время британские исследователи. Они провели анонимный опрос среди представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 65 лет. И выяснили: 40 процентов из них, став обладательницами какого-либо секрета, выбалтывают его сразу же. Без промедления. В первую очередь информируют близких людей - подруг и матерей. А если выпьют, то и малознакомых людей.

Остальные 60 процентов держатся дольше. Но не более, чем двое суток – точнее 47 часов 15 минут. Потом - опять же выбалтывают. Иногда, правда, не весь секрет, а только его часть.

Еще одна особенность: женщины охотно распространяют конфиденциальную информацию, которая касаются третьих лиц. Например, раскрывают секреты людей, с которыми их «получатели» не знакомы. Объясняют это тем, что «не могут носить в себе столь тяжкий груз». Ну, к примеру: «Вот у нас на работе одна женщина есть, так она спит с главным бухгалтером».

Две трети опрошенных чувствуют вину, проболтавшись. Остальные — испытывают удовольствие. Либо ничего не чувствуют. Треть сообщают, что быстро забывают о рассказанном.

Как удалось установить, в среднем каждая женщина становится обладательницей трех секретов в неделю. И выдает их минимум одному человеку. После этого, как полагают математики, потребно не более трех суток на то, чтобы секрет распространился среди всех сослуживцев. Не зависимо от их количества.

Итальянские исследователи из Университета Павии (University of Pavia) недавно выяснили: основа женского откровения – биохимическая. А удовольствие от него – близко к половому.

Эксперименты, которые организовала Наташа Брондино (Dr Natascia Brondino), продемонстрировали: в процессе разглашения секретов у представительниц прекрасного пола повышается уровень окситоцина – гормона любви и привязанности, который помимо всего рождает сексуальные фантазии, способствует достижению крайнего удовольствия, усиливает его и подталкивает к новым наслаждениям.

Не удивительно, что «воздержание» приносит страдания и долго не продолжается.