В Раменском нашли мертвыми двух граждан Вьетнама в обвалившейся землянке

По факту обнаружения тел стали проводить проверку и опрашивать местных жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тела двух вьетнамцев обнаружили 21 июня 2021 жители сельского поселения Софьинское в Раменском округе. Проходя мимо поля, кто-то заметил в засыпанной землёй яме человеческую ногу. За день до этого здесь видели двух мужчин, похожих на вьетнамцев. На место сразу вызвали полицию.

— В 300 метрах от ближайшего дома без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены трупы двух граждан Вьетнама, 44 и 46 лет, один из них на территории РФ находился без регистрации, — сообщил источник kp.ru

По факту обнаружения тел стали проводить проверку и опрашивать местных жителей.

Выяснилось, что 44-летний Ким и 46-летний Тхи приехали в Раменское на заработки за пару дней до случившегося. Поселиться им было негде, и мужчины расположились в вырытой прямо в поле землянке. Одну ночь им удалось пережить спокойно, а во время второй земля обвалилась, заживо похоронив под собой своих жильцов.

В данный момент полицейская проверка ещё не закончена.

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