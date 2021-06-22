Военные инженеры прибыли в Ялту и Керчь для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия

В военном ведомстве отметили, что для оказания помощи населению полуострова задействованы около 21 тысяч человек Фото: ТАСС

По поручению президента России Владимира Путина министром обороны России Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.

- Специалисты инженерного подразделения армейского корпуса Черноморского флота совершили марш из пункта постоянной дислокации в Феодосии в Ялту. Они незамедлительно приступили к расчистке русел рек, автодорожных коммуникаций и образовавшихся завалов от крупногабаритного мусора. Военнослужащие также осуществляют эвакуацию транспортных средств с пострадавших улиц, подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости для местных жителей, - сообщает Минобороны России.

С использованием специальной инженерной техники военнослужащие мобильных отрядов Минобороны России укрепили временную дамбу в курортной Ялте на наиболее опасном участке прорыва селевых потоков, вызванных обильными осадками.

Мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота уже оказывает помощь жителям Керчи.

Военнослужащие расчищают от ила и мусора административные здания и частные домовладения, ливневые колодцы и сточные канавы, оказывают помощь местным жителям в ремонте и восстановлении разрушенных линий электропередач и другой инфраструктуры.

Уже очищены от последствий ЧС свыше 130 частных домов. Работы по оказанию помощи местному населению продолжаются.

- 22 июня мобильные отряды Минобороны России планируют провести работы по восстановлению инфраструктуры центральной больницы Керчи, девяти детских садов и восьми муниципальных учреждений среднего общего образования, а также свыше 360 жилых домов и приусадебных участков, - добавили в ведомстве.

Всего военнослужащими Минобороны России от последствий дождевого паводка в Крыму уже очищено свыше 52 тысяч квадратных метров улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, вывезено более 370 тонн мусора, осуществлен подвоз гражданскому населению свыше 264 кубических метров питьевой воды.

В военном ведомстве отметили, что для оказания помощи населению полуострова задействованы около 21 тысяч человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

В Крым также прибыл сводный отряд подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединения Южного военного округа из Новочеркасска, который приступил к выполнению задач по специальной обработке и дезинфекции социальных объектов, фасадов зданий, дорог и участков местности.

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