Восьмилетний школьник погиб, катаясь с мамой на пруду на самодельном плоту

Спасатели весь день прочесывали пруд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия случилась в подмосковной деревне Рогачево на местном пруду, куда пришли отдыхать 29-летняя Светлана В.* с восьмилетним сыном Славой*. Девушка решила покатать ребенка по озеру на самодельном плоту, мальчик с радостью согласился. Вдвоем они отплыли от берега на шаткой конструкции из пенопласта. Когда семья оказалась на приличном отдалении от берега, плот внезапно перевернулся, мать с сыном упали в воду и стали тонуть. Очевидцы, гулявшие на берегу, заметили Светлану и бросились спасать женщину и ее ребенка, но на берег смогли вытащить только девушку. На место сразу вызвали полицию и скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшую девушку.

«С пруда в деревне Рогачево каретой скорой помощи была экстренно доставлена 29-летняя Светлана В.* Девушку госпитализировали в состоянии комы в одну из районных больниц, сейчас врачи борются за ее жизнь.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении района

Спасатели весь день прочесывали пруд в поисках восьмилетнего Славы. Ближе к вечеру тело мальчика удалось найти. К сожалению, спасти его уже было невозможно - ребенок утонул. Тело мальчика направлено на судмедэкспертизу.

Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшей трагедии. Оперативникам предстоит установить кому принадлежал самодельный плот и почему девушка решила прокатить сына на таком опасном агрегате. Что стало причиной крушений, в настоящее время неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шабалинском районе пьяный отец утонул с трехлетним сыном

Мужчина учил ребенка плавать (подробнее)

Решили покататься на плоту: Два мальчика утонули в алтайском озере

Следственный комитет по факту возбудил уголовное дело (подробнее)