Ко Дню памяти и скорби 22 июня Одноклассники выпустили видеоролик и открыли памятную акцию

Пользователи смогут увидеть видеоролик о связи поколений, а также поделиться в своей ленте эмоциями, переполняющими их в этот день

Социальная сеть Одноклассники ко Дню памяти и скорби 22 июня напомнит пользователям о первых днях начала войны и героях, память о которых будет жить вечно. Пользователи смогут увидеть видеоролик о связи поколений, а также поделиться в своей ленте эмоциями, переполняющими их в этот день.

Накануне 22 июня в ленте новостей появится конструктор публикаций, который поможет пользователям рассказать о том, какие ассоциации у них возникают в День памяти и скорби. Пользователи смогут почтить память тех, кто сражался за Родину, поделиться своими чувствами и эмоциями в этот день. Все публикации будут отмечены специальным хештегом #ЯПомню. По нему можно будет посмотреть ленту всех постов на тему этого важного дня.

Кроме этого, в День памяти и скорби в ОК загорится свеча памяти в верхнем меню у логотипа соцсети. Также в группе «Одноклассники. Все ОК» пользователи увидят видеоролик, который напомнит о важности памяти поколений — «Помня прошлое, мы создаем будущее».

Собственный проект в ОК проведет телеканал НТВ — в официальной группе пользователи смогут голосовать за любимую песню о событиях военных лет. 22 июня в 22:35 выбранная песня прозвучит в эфире спецвыпуска «Квартирник у Маргулиса в Брестской крепости». Также пользователи смогут поделиться в комментариях мнением о значимости песен военных лет — самые трогательные комментарии покажут в эфире программы.