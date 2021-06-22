Дмитрий Песков: «Бессмертный полк» состоится, когда избавимся от угрозы коронавируса

Пресс-секретарь президента - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...По теме дня можно, Дмитрий Сергеевич? - с таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к Пескову в этот вторник.

- По какой?

- Ну, вот 22 июня.

- Да, конечно.

- «Бессмертный полк» в этом году и 9 мая, и 24 июня из-за пандемии отменили.

Но, еще в прошлом году сложилась такая традиция. Люди выставляют портреты своих родственников-победителей в окнах, выносят на балконы. Не собирается ли это сделать Владимир Путин? Ну, если в Ново-Огареве - никто не увидит, может, сделать съемку? Или - на президентском сайте официальном. Разместить портрет, я имею в виду, Владимира Спиридоновича Путина, отца президента - фронтовика, который воевал на Невском пятачке, был ранен. Я когда-то писал о нем материал. Мне кажется, что статья в немецком издании на немецком языке – это хорошо. Но портрет Владимира Спиридоновича Путина на президентском сайте не помешает.

- Безусловно, это важно – то, о чем вы говорите. Действительно, в этом году «Бессмертный полк», к сожалению, не смог состояться.

Но, давайте не забывать, что это, все-таки, народная инициатива, народный «Бессмертный полк». Это не официальное мероприятие.

А вы говорите об официальном интернет-представительстве главы государства - как это официально называется. Поэтому, наверное, не нужно здесь использовать какие-то государственные интернет-сайты – это, все-таки, официальный интернет-сайт Президента России.

И, когда мы избавимся, - в первую очередь, путем массовой вакцинации, путем проявления сознательности нами всеми, - от такой угрозы коронавируса, вот тогда состоится «Бессмертный полк».

- Тогда в Ново-Огареве можно портрет Владимира Спиридоновича - в окне?..

- Мы передадим обязательно ваши рекомендации.