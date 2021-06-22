На каких пляжах в Москве разрешил отдыхать Роспотребнадзор

В «Тропарёво» яблоку негде упасть. Фото: Павел КЛОКОВ

Пока шёл, обжигая пятки, к воде, сочинил частушку.

«Сколько пляжей у Москвы - все людьми забитые. Многие нетрезвые, но зато привитые».

По-моему, актуально получилось. Жизненно.

По крайней мере, в «Тропарёво» (это парк на юго-западе Москвы) яблоку негде упасть. Занято всё - песок, трава, деревянные настилы, скамейки, лесные лужайки. Дети плюхаются в пруд, копошатся на мелководье, строят замки. Их родители валяются на берегу. Потягивают дрожжевые напитки. Спят.

Мне казалось, что среди отдыхающих будут те, кто работает на удалёнке. Но люди не то что в ноутбуках, в телефонах не сидят. Толстячки изнывают от жары. Один мужик, лежавший в трех метрах от кромки воды, поленился встать и, словно пехотинец, пополз по-пластунски. Его сынок лет шести расценил это как игру и в две секунды оседлал родителя.

Занято всё - песок, трава, деревянные настилы, скамейки, лесные лужайки. Фото: Павел КЛОКОВ

- Приезжай, тут Африка! - крикнул кто-то за спиной, разговаривая по телефону.

Самые активные катают детей на пони (10 минут - 300 рублей). Водят их в тир (10 выстрелов - 300 рублей). Предлагают попрыгать на батуте (10 минут - 200 рублей). Чтобы хоть как-то соблюсти приличия в это непростое пандемийное время, детские карусели (машинки и самолетики) обмотали красно-белой лентой. До 29 июня работать они не будут.

В остальном сабантуй и праздник. На волейбольные площадки очередь. В кафешке ни одного свободного столика. Здесь вам и Турция, и Крым, и все остальные курорты. Температура воды в пруду под 20 градусов. Если хотите охладиться серьезно, нужно плыть на середину и нырять как можно глубже.

Несмотря на то, что парк «Тропарево» официально находится на реконструкции, здесь дежурят сотрудники МЧС. Каждые десять минут они появляются на лодке, высматривая, всё ли хорошо.

Медик в дежурном вагончике рассказала KP.ru следующее:

- Чаще всего отдыхающие обращаются с порезами на ступнях. Получают их не только в воде, но и на берегу. Парк большой. Люди ходят без обуви. Еще, бывает, просят померить давление. На такой жаре это неудивительно. В целом, тьфу-тьфу-тьфу, ничего серьезного в этом году не было.

Там же, в парке, установлен павильон «Здоровая Москва». Сейчас, как известно, в нём нельзя пройти диспансеризацию, зато можно сделать прививку. И желающие есть. Я, например, видел молодую парочку, которая вышла из павильона. И у обоих на плечах были полоски пластыря. Следуя вместе с ними в сторону пляжа, я поинтересовался, не боятся ли они занести инфекцию. Ответили, что купаться не будут.

Если говорить о социальной дистанции, то итоги неутешительны. Потому что в парке «Тропарево» о ней не слышали в принципе. Аншлаг как на одесской «Аркадии». Теснотища. Скученность.

И, как пел Высоцкий, жара, жара, жара.

Несмотря на то, что парк «Тропарево» официально находится на реконструкции, здесь дежурят сотрудники МЧС. Фото: Павел КЛОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

К 18 июня столичным управлением Роспотребнадзора в эксплуатацию приняли восемь зон отдыха с купанием. И это:

- Путяевский пруд (Сокольники);

- Озеро Белое (Косино-Ухтомский район);

- Озеро Мещерское (Новая Москва);

- Серебряный Бор-2 (Хорошево-Мневники);

- Серебряный Бор-3 (Хорошево-Мневники);

- Большой городской пруд (ЗелАО);

- Озеро Черное (ЗелАО);

- Школьное озеро (ЗелАО).

Кроме этого, как рассказали «КП» в Роспотребнадзоре, из 42 зон отдыха без купания в настоящее время приняты в эксплуатацию 40.

- И напоминаем, - добавили в ведомстве, - в настоящее время в Москве продолжает оставаться сложной ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции, поэтому все посетители мест массового отдыха должны соблюдать несколько простых правил. Не выходить из дома при появлении первых признаков заболевания - температуры, кашля, слабости (в этом случае необходимо вызвать врача), носить маски в помещениях, избегать скопления людей, соблюдать нормы социального дистанцирования, в том числе в зонах отдыха, на пляжах и на воде, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

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