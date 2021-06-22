Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 15:05

На каких пляжах в Москве разрешил отдыхать Роспотребнадзор

Корреспондент KP.ru окунулся в атмосферу пляжного отдыха, а заодно и в Тропарёвский пруд на юго-западе Москвы
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В «Тропарёво» яблоку негде упасть.

В «Тропарёво» яблоку негде упасть.

Фото: Павел КЛОКОВ

Пока шёл, обжигая пятки, к воде, сочинил частушку.

«Сколько пляжей у Москвы - все людьми забитые. Многие нетрезвые, но зато привитые».

По-моему, актуально получилось. Жизненно.

По крайней мере, в «Тропарёво» (это парк на юго-западе Москвы) яблоку негде упасть. Занято всё - песок, трава, деревянные настилы, скамейки, лесные лужайки. Дети плюхаются в пруд, копошатся на мелководье, строят замки. Их родители валяются на берегу. Потягивают дрожжевые напитки. Спят.

Мне казалось, что среди отдыхающих будут те, кто работает на удалёнке. Но люди не то что в ноутбуках, в телефонах не сидят. Толстячки изнывают от жары. Один мужик, лежавший в трех метрах от кромки воды, поленился встать и, словно пехотинец, пополз по-пластунски. Его сынок лет шести расценил это как игру и в две секунды оседлал родителя.

Занято всё - песок, трава, деревянные настилы, скамейки, лесные лужайки.

Занято всё - песок, трава, деревянные настилы, скамейки, лесные лужайки.

Фото: Павел КЛОКОВ

- Приезжай, тут Африка! - крикнул кто-то за спиной, разговаривая по телефону.

Самые активные катают детей на пони (10 минут - 300 рублей). Водят их в тир (10 выстрелов - 300 рублей). Предлагают попрыгать на батуте (10 минут - 200 рублей). Чтобы хоть как-то соблюсти приличия в это непростое пандемийное время, детские карусели (машинки и самолетики) обмотали красно-белой лентой. До 29 июня работать они не будут.

В остальном сабантуй и праздник. На волейбольные площадки очередь. В кафешке ни одного свободного столика. Здесь вам и Турция, и Крым, и все остальные курорты. Температура воды в пруду под 20 градусов. Если хотите охладиться серьезно, нужно плыть на середину и нырять как можно глубже.

Несмотря на то, что парк «Тропарево» официально находится на реконструкции, здесь дежурят сотрудники МЧС. Каждые десять минут они появляются на лодке, высматривая, всё ли хорошо.

Медик в дежурном вагончике рассказала KP.ru следующее:

- Чаще всего отдыхающие обращаются с порезами на ступнях. Получают их не только в воде, но и на берегу. Парк большой. Люди ходят без обуви. Еще, бывает, просят померить давление. На такой жаре это неудивительно. В целом, тьфу-тьфу-тьфу, ничего серьезного в этом году не было.

Там же, в парке, установлен павильон «Здоровая Москва». Сейчас, как известно, в нём нельзя пройти диспансеризацию, зато можно сделать прививку. И желающие есть. Я, например, видел молодую парочку, которая вышла из павильона. И у обоих на плечах были полоски пластыря. Следуя вместе с ними в сторону пляжа, я поинтересовался, не боятся ли они занести инфекцию. Ответили, что купаться не будут.

Если говорить о социальной дистанции, то итоги неутешительны. Потому что в парке «Тропарево» о ней не слышали в принципе. Аншлаг как на одесской «Аркадии». Теснотища. Скученность.

И, как пел Высоцкий, жара, жара, жара.

Несмотря на то, что парк «Тропарево» официально находится на реконструкции, здесь дежурят сотрудники МЧС.

Несмотря на то, что парк «Тропарево» официально находится на реконструкции, здесь дежурят сотрудники МЧС.

Фото: Павел КЛОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

К 18 июня столичным управлением Роспотребнадзора в эксплуатацию приняли восемь зон отдыха с купанием. И это:

- Путяевский пруд (Сокольники);

- Озеро Белое (Косино-Ухтомский район);

- Озеро Мещерское (Новая Москва);

- Серебряный Бор-2 (Хорошево-Мневники);

- Серебряный Бор-3 (Хорошево-Мневники);

- Большой городской пруд (ЗелАО);

- Озеро Черное (ЗелАО);

- Школьное озеро (ЗелАО).

Кроме этого, как рассказали «КП» в Роспотребнадзоре, из 42 зон отдыха без купания в настоящее время приняты в эксплуатацию 40.

- И напоминаем, - добавили в ведомстве, - в настоящее время в Москве продолжает оставаться сложной ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции, поэтому все посетители мест массового отдыха должны соблюдать несколько простых правил. Не выходить из дома при появлении первых признаков заболевания - температуры, кашля, слабости (в этом случае необходимо вызвать врача), носить маски в помещениях, избегать скопления людей, соблюдать нормы социального дистанцирования, в том числе в зонах отдыха, на пляжах и на воде, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где можно купаться в Москве в 2021 году: спасаемся от жары на пляже

Аномальная жара заставила москвичей устремиться к местам у водоемов и открытым бассейнам (подробнее)

Московские врачи призывают в аномальную жару не есть жирную пищу и носить маски

Медики объяснили, почему важно носить защитные средства (подробнее)

Аномальная жара в Москве: Синоптики прогнозируют абсолютный рекорд температуры

Синоптик рассказал о новых температурных рекордах 21-27 июня 2021 (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ