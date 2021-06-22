ФСБ напомнила о зверствах фашистов на оккупированных землях России

Впервые публикуются документы зверств гитлеровцев в Крыму и Ростовской области. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополя накануне Дня памяти и скорби (80-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) подняли архивные данные о зверствах нацистских врачей в Крыму, которые хранились в спецсообщении «О злодеяниях немецких оккупантов над военнопленными и мирным населением в городе Симферополе» от 24 апреля 1944 года.

Эти записи не о противоборстве двух армий, а о том, как немецкие войска ставили жестокие эксперименты над военнопленными и мирным населением. Чаще всего над детьми и женщинами, с которыми было проще всего справиться.

Фото: ФСБ РФ

"Немецкие врачи, с ведома своего правительства, творили неслыханные злодеяния, нарушив все международные законы и человеческие нормы – проводили "научные" работы и всевозможные опыты над русскими военнопленными и мирными жителями с последующим умерщвлением", - говорится в специальном сообщении начальника отдела советской военной контрразведки СМЕРШ 51-й армии полковника Александра Никифорова.

В докладах есть показания Ивана Галкина, который раньше работал в прозектуре Первой Советской больницы Симферополя. В период оккупации он работал санитаром прозекторской в немецком лазарете воздушного флота, имевшем номер полевой почты 27004. По его словам, около одного из подвалов, где держали военнопленных, он нашел выброшенную на улицу записку: "Сидим здесь. Обречены на смерть. Над нами делают опыты. Дают уколы".

Фашистское командование было просто помешано на химии. Не секрет, что в ряде подразделений гитлеровских войск в ходу были сильнодействующие препараты и наркотики. Прежде чем применять их в войсках испытания проводились на военнопленных и детях. У последних активно отбиралась кровь для раненых и больных солдат.

Фото: ФСБ РФ

Также приводится сообщение главного судмедэксперта 4-го Украинского фронта Исаака Шустера, который вместе с военными вскрыли могилу около ограды Первой Советской больницы, где в годы войны работал Галкин: "В документах указывается, что гитлеровские медики были крайне жестоки в своих пугающих экспериментах. Как правило, у жертв вырезались внутренние органы, выкачивалась кровь для раненых нацистских военных".

"На дне ямы было захоронено 10-12 трупов. Скелеты принадлежали лицам в возрасте 15-30 лет… Части внутренних органов, обнаруженных в могиле, по их плотности указывают, что они (органы) после извлечения подвергались обработке фиксирующей жидкостью (формалин)", - говорится также в сообщении Шустера.

По мнению современных исследований "научные работы" немецких военных врачей сводилась к "изучению" почек и сосудов, которые подвергались воздействию различных химических и наркотических препаратов. В документах упоминаются имена главного врача Готфрида Кюнтера и его помощника Оскара Шульца, которые и занимались зверским "исследованиями" возможностей человеческого организма.

Но чаще мирное население гибло от банального зверства сытых и пьяных фашистов. Особенно пострадал от их издевательств Ростовская область и Ростов-на-Дону. Этот южный город России является воротами на Кавказ. Его немцы оккупировали дважды.

Сотрудники ФСБ России разместили на своем официальном сайте цифровые копии документальных материалов о преступлениях нацистов, совершенных в 1941-1943 годах на территории Ростовской области.

Фото: ФСБ РФ

Вот сводка по Пролетарскому району Ростовской области: "немецкие оккупанты во время пребывания на территории района учинили ряд фактов насилий, грабежа, зверств и разрушений, а именно, сожгли и разрушили 265 домов, 28 клубов и школ, колхозных построек. В доме №30 гражданки Болдыревой проживающей в станице Пролетарской по Красноармейской улице войска "СС" перед отступлением устроили пьянку, была забрана у жителей этой улицы мебель, скатерти, посуда из квартиры. Выгнали 70-летнюю старуху, возле дома поставлено было два танка из которых стреляли по проходившим по этой улице жителям. После 2-х дневной пьянки фашистские мерзавцы облили дом бензином и подожгли его."

За время оккупации немцы расстреляли и замучили в Пролетарском районе Ростовской области 1500 женщин, стариков и детей.

Фрагменты записей шокируют: в колхозе им.Ленина фашисты истязали плетками малолетних детей, в колхозе им. Андреева изнасиловали 8 девушек и заразили их гонореей, там же в сентябре 1942 года трое румын встретив по дороге жуну бывшего директора Макеевской МТС изнасиловали ее поочередно, в Тарасовском районе согнали в балку более 140 человек: женщин, детей и стариков и расстреляли из пулемета, в Каменском районе из 100 подростков отобрали 47 пионеров, комсомольцев, сынов коммунистов и расстреляли их в подвале около школы №1. Из 47 мальчиков удалось бежать лишь двоим. Мы узнали об этом благодаря школьникам Бреусу и Удовиченко. Они ранеными чудом бежали от немецких солдат.

Отметим, что больше немцев зверствовали именно румыны и итальянцы. Гитлеровское командование гнало их как баранов впереди своих отборных войск на Северный Кавказ, где дни их были сочтены. Возможно они это понимали, а потому глушили свой страх спиртом и насилием над более слабыми.

Казаки хутора Грузинов Морозовского района Ростовской области стали свидетелями расправы фашистов над 102 советскими гражданами. Среди них были 67 эвакуированных жителей Сталинграда и местные, что у себя их приютили.

"Эвакуированная из Сталинграда 19-летняя девушка Н. фашистами была изнасилована, после чего вырезали ей груди, раздели наголо и выгнали на улицу. Убивая 11-летнего Володю Балантина, палачи заявили, что его расстреливают его потому, что он носит имя В.И. Ленина", - рассказывают страницы архивных материалов.

Фото: ФСБ РФ

В Германии о всех этих зверствах стали забывать. На днях глава немецкого правительства Ангела Меркель решила восполнить этот пробел в воспитании: выступила с обращением к своему народу, которое оказалось приурочено ко дню начала Великой Отечественной войны. Меркель назвала 22 июня 1941 года "днем стыда немцев и всей Германии", отметив, что сама признает свою ответственность за преступления, совершенные нацистским режимом и указала на "необходимость сохранения диалога между Берлином и Москвой, обратив внимание на тесную историческую, межобщественную и экономическую связь между странами".

Часть немецких пользователей Сети раскритиковала ее видеообращение. Очевидно, что подобные "уроки памяти" в Европе необходимо проводить чаще. И история показывает, что эти уроки памяти в большей степени нужны именно гражданам Европы, чем России.