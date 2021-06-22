Тюрьма, штраф и увольнение: Как в мире борются за повышение числа привитых граждан

В Израиле, добившемся вакцинирования 75% взрослого населения, «ковид-диссидентов» продолжают держать в жесточайшем локдауне, практически не дающем возможности вести нормальную жизнь. Фото: REUTERS

Вакцинация от COVID-19 стала одним из приоритетов для здравоохранения почти всех стран мира. Но кое-где дело идет туго, и власти используют суровые методы, чтобы заставить людей сделать прививку. Тем же, кто добровольно согласился уколоться, сулят всяческие блага.

МЕТОДОМ КНУТА...

- В Израиле, добившемся вакцинирования 75% взрослого населения, «ковид-диссидентов» продолжают держать в жесточайшем локдауне, практически не дающем возможности вести нормальную жизнь. Им запрещено удаляться дальше 500 метров от дома и заходить куда-либо кроме ближайшего продуктового магазина. выходить дальше «Все, кто откажется, останутся в стороне и не смогут заниматься определенной деятельностью», - сразу предупредил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

- Один из самых брутальных политиков современности президент Филиппин Родригесе Дутерте, известный безжалостной борьбой с наркомафией, прямо заявил, что собирается делать с «отказниками»: «если не хочешь вакцинироваться, то я тебя арестую и введу тебе вакцину». Причем не стоит понимать эти угрозы фигурально, ведь ранее он в открытую признавал, что будучи мэром города Давао, лично убивал подозреваемых в наркоторговле.

«Тем, кто не желает делать прививки, я введу вакцину для свиней — ивермектин, и это действительно убьет вирус вместе с вами», - добавил глава государства. Для острастки Дутерте уже сообщил, что запросил у местных органов власти списки «уклонистов».

- Чуть полегче ожидает наказание тех, кто избегает прививок в провинции Бурирам, являющейся частью Таиланда. Указом губернатора отказ от вакцинации объявлен уголовным преступлением, за которое можно получить до двух лет тюрьмы и 1 800 долларов штрафа. Правда это касается не всех, а только «лиц с высокой опасностью заражения». Чтобы понять, входит ли человек в группу риска, все жители провинции уже сдали специальные анкеты, которые проанализировали местные органы здравоохранения.

Президент Филиппин Родригесе Дутерте, известный безжалостной борьбой с наркомафией, прямо заявил, что собирается делать с «отказниками»: «если не хочешь вакцинироваться, то я тебя арестую и введу тебе вакцину». Фото: REUTERS

- Мудрее поступили в индийском штате Пенджаб, где реальные темпы вакцинации оказались в 8 раз ниже планируемых. Власти просто начали с 12 июня блокировать sim-карты «уклонистов», так что те не могут ни позвонить по телефону, ни воспользоваться мобильным Интернетом. Помимо этого, привитым дали и «пряник» - им позволили посещать рестораны и кинотеатры, а главное – организовывать свадебные церемонии!

- Даже в таком «царстве свободы» как США уже говорят о наказаниях за отсутствие прививки от COVID-19. Причем не где-нибудь, а в элитной военной академии Вест-Поинт! Как пишет The Christian Post, «отказников» из числа курсантов всячески унижают за нежелание привиться, обзывают их «грязными» и заставляют носить маски во время нахождения с другими кадетами, включая помещения душевых. Кроме того им «срезали» часть летних каникул, так как невакцинированные учащиеся должны будут провести часть времени на карантине, а также ограничили число увольнительных.

- И в «развитой» Европе действуют принудительные нормы, которые стимулируют граждан ставить прививки. Например, в Чехии без вакцинации детей не принимают в детские сады. Родители пытались оспорить это требование, но против них пошел даже Европейский суд по правам человека, который своим решением подтвердил, что обязательную вакцинацию детей в Чехии можно рассматривать как «необходимую в демократическом обществе».

В Италии же сейчас без прививки вполне можно потерять работу, даже если ты обладатель дефицитной профессии медицинского профиля. Правда речь об увольнении пока не идет, но такого «небезопасного» врача постараются перевести на должность, не связанную с контактами с пациентами.

Даже в таком «царстве свободы» как США уже говорят о наказаниях за отсутствие прививки от COVID-19. Фото: REUTERS

... И ПРЯНИКА

Впрочем, не всегда стимулом служит только «кнут».

- В том же Израиле те, кто прошел вакцинацию, получили так называемый «зеленый паспорт». Он дает право свободно перемещаться по стране, останавливаться в гостиницах, посещать спортивные клубы, бассейны, участвовать в культурных и спортивных мероприятиях, отдыхать на курортах. «Паспорт» действует шесть месяцев с момента второй прививки.

- Кое-где на пункты вакцинации зазывают с помощью подарков и призов. Кто побогаче может позволить себе разыгрывать машины и квартиры, а более скромные страны, например, Румыния, предлагают бесплатные бутерброды с сосисками, а также завлекают возможностью красиво поставить прививку в замке графа Дракулы для эффектного селфи.

- В США же все намного проще. Там жителей завлекают на прививки с помощью еды, марихуаны и лотерей. Например, в штатах Кентукки и Мериленд все привитые получают лотерейный билет, с помощью которого можно выиграть миллионные призы. В Нью-Йорке за укол можно получить бесплатную еду, а в штате Вашингтон привившиеся имеют право на... бесплатный «косяк» марихуаны (там она легализована для лиц старше 18 лет).

- Некоторые компании просто раздают деньги для добровольцев, стимулируя своих сотрудников. Например, немецкая Lidl каждому своему работнику в США готова платить за вакцинацию по 200 долларов, бразильские мясники JBS – по 100 долларов. Получается как в известной присказке - можно стать одновременно и богатым, и здоровым!