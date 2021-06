«Следующее десятилетие имеет решающее значение»: более 30 нобелевских лауреатов опубликовали «срочный призыв к действиям»

По итогам саммита «Наша планета, наше будущее» более 100 самых известных мировых научных и общественных деятелей, включая Уолтера Гилберта (лауреата Нобелевской премии по химии за метод секвенирования ДНК), Джерома Фридман (лауреат Нобелевской премии по физике за основополагающие исследования, подтверждающие существование кварков), Харви Алтера (лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие вируса гепатита C) и Далай-ламу XIV (лауреат Нобелевской премии мира) – всего более 30 нобелевских лауреата! – подписали «Срочный призыв к действиям». Научное сообщество считает, что человечеству необходимо переосмыслить подходы к своему дальнейшему развитию. Поскольку без срочного решения проблем глобального потепления и социального неравенства «будущее человечества подвергнется колоссальной угрозе».

«ГРОЗЯТ НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

«Никогда раньше нам не приходилось сталкиваться с такого уровня проблемами, стоящими перед глобально взаимосвязанным обществом. Никто точно не знает, какое же решение сработает, так что важно создать систему, которая может быстро развиваться и адаптироваться», -отметил лауреат Нобелевской премии 2009 года Элинор Остром.

Саммит был созван, чтобы обсудить переход к глобальной устойчивости в интересах процветания и равенства. Эксперты считают, что из всех естественных ресурсов наиболее ограничены запасы времени. Следующее десятилетие имеет решающее значение: необходимо вдвое сократить глобальные выбросы парниковых газов, остановить и обратить вспять разрушение природы. Важным условием для такой трансформации является устранение дестабилизирующего неравенства в мире. Причем, если в этом десятилетии не будут предприняты трансформационные меры, то будущее человечества подвергнется колоссальной угрозе. Сообществам грозят крупномасштабные необратимые изменения биосферы Земли и нашей жизни как ее части.

«Пандемия COVID-19 — величайшее общемировое потрясение со времен Второй мировой войны. Она стала причиной огромных страданий и лишений, - отмечается в манифесте. - Ответ науки, данный на переднем фронте происходящей катастрофы, от обнаружения вируса до разработки вакцины, был надежным и эффективным. Есть чему поаплодировать. Однако были и очевидные провалы. Самые бедные и маргинализованные слои общества остаются наиболее уязвимыми. Масштабы этой катастрофы можно было бы значительно уменьшить за счет превентивных мер, большей открытости, за счет разработки систем раннего обнаружения и более быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ученые считают глобальное потепление и уничтожение среды обитания ничем иным, как обширным и неконтролируемым экспериментом над системой жизнеобеспечения Земли. Многочисленные факты показывают, что впервые за время нашего существования действия человечества дестабилизируют критические части системы Земли, определяющие состояние планеты.

«В течение 3 миллионов лет повышение средней глобальной температуры не превышало 2° C, но этот уровень может быть превзойден всего за одно нынешнее столетие. Этот путь уже привел нас к потеплению на 1,2° C — к самой высокой температуре на Земле с тех пор, как мы покинули последний ледниковый период около 20 000 лет назад, — и он приведет нас к потеплению более чем на 3° C через 80 лет».

Чем это грозит? Из примерно 8 миллионов видов животных и птиц, обитающих на Земле, около 1 миллиона находятся под угрозой. По существующим оценкам, с 1970-х годов популяция позвоночных сократилась на 68%.

ПАНДЕМИЯ УСУГУБИТ НЕРАВЕНСТВО

«Единственное устойчивое процветание — это всеобщее процветание», -отмечает Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 2001 года.

При этом в обращении отмечается: в то время как экономическому росту способствуют все слои общества, богатые в большинстве обществ берут себе непропорционально большую долю растущего богатства. Эта тенденция стала более выраженной в последние десятилетия. В крайне неравноправных обществах с большим диспаритетом в таких областях, как здравоохранение и образование, самые бедные с большей вероятностью останутся в ловушке бедности на протяжении нескольких поколений.

Более равноправные общества, как правило, имеют высокие показатели в рейтинге благополучия и счастья. Уменьшение неравенства увеличивает социальный капитал. Возникает большее чувство общности и большее доверие к правительству. Эти факторы облегчают принятие коллективных долгосрочных решений. Будущее человечества зависит от способности принимать долгосрочные коллективные решения.

«Ожидается, что пандемия COVID-19, крупнейшее экономическое бедствие со времен Великой депрессии, усугубит неравенство в тот самый момент, когда неравенство оказывает явное дестабилизирующее политическое воздействие во многих странах, - цитируем манифест. - Ожидается также, что изменения климата еще больше обострят неравенство. Уже сейчас самые бедные, зачастую живущие в уязвимых сообществах люди больше всего страдают от воздействия климата и живут в районах с вредными для здоровья энергосистемами, которые, например, загрязняют воздух. И хотя урбанизация принесла множество социальных выгод, она также усугубляет существующие и создает новые неравенства».

Напрашивается неизбежный вывод о том, что неравенство и проблемы глобальной устойчивости глубоко взаимосвязаны. Уменьшение неравенства положительно повлияет на вовлечение людей в коллективное принятие решений.

«В целом технический прогресс пока что лишь ускорил наш путь к дестабилизации планеты, - признали ученые. - Без продуманного подхода технологическая эволюция вряд ли приведет к преобразованиям, способствующим устойчивости. В ближайшие десятилетия крайне важно обдумать стратегию и направить технологическую революцию на достижение общественных целей».

РАДИ БЛАГА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Экспертное сообщество пришло к выводу, что 2020—2030 годы станут решающим десятилетием. Необходимо остановить губительные воздействия на природу и противостоять глубокому неравенству, вдвое сократить общемировые выбросы парниковых газов. Одно это требует коллективного управления всеобщим достоянием ради блага будущего человечества — всеми живыми и неживыми системами на Земле, которыми пользуются сообщества и которые в то же время регулируют состояние планеты.

Ученые выдвинули семь предложений для создания основы эффективного управления планетой:

ПОЛИТИКА: Дополните ВВП как показатель экономического успеха показателями истинного благополучия людей и природы. Признайте, что увеличивающееся неравенство между богатыми и бедными питает недовольство и недоверие, подрывая общественный договор, необходимый для трудного, долгосрочного коллективного принятия решений. Признайте, что ухудшение устойчивости экосистем подрывает будущее человечества на Земле.

ИННОВАЦИИ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МИССИИ: Для быстрых преобразований необходим динамизм экономики. Правительства были в авангарде финансирования трансформационных инноваций в последние 100 лет. Масштаб сегодняшних проблем потребует широкомасштабного сотрудничества между исследователями, правительством и бизнесом с упором на глобальную устойчивость.

ОБРАЗОВАНИЕ: Образование для всех возрастов должно делать акцент на доказательном подходе, научном методе и научном консенсусе, чтобы обеспечить наших потомков необходимым фундаментом для политических и экономических изменений. Университеты должны в срочном порядке включить концепции управления планетой во все учебные программы. В меняющемся, неспокойном веке мы должны вкладывать инвестиции в обучение на протяжении всей жизни и в создание мировоззрения, основанного на фактах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Группы с особыми интересами и ангажированные СМИ могут усиливать дезинформацию и ускорять ее распространение через социальные сети и другие цифровые средства коммуникации. Таким образом, эти технологии могут использоваться для подрыва веры в общие цели и общественного доверия. Общества должны безотлагательно принять меры для противодействия индустриализации дезинформации и найти способы улучшения глобальных систем связи на благо устойчивого будущего.

ФИНАНСЫ И БИЗНЕС: Инвесторы и компании должны признать принципы рециркуляции и регенерации материалов и применять научно обоснованные требования для всех глобальных ресурсов и основных экосистемных услуг. Следует честно оценивать экономические, экологические и социальные последствия.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: необходимы большие инвестиции в международные сети научных институтов, чтобы обеспечить устойчивое сотрудничество в междисциплинарных исследованиях для глобальной устойчивости, а также в трансдисциплинарной науке, объединяющей различные системы знаний, включая местные, коренные и традиционные знания.

ЗНАНИЯ: пандемия продемонстрировала ценность фундаментальных исследований для политиков и общественности. Насущно понимание важности постоянных инвестиций в фундаментальные исследования. Кроме того, мы должны разработать новые бизнес-модели для свободного обмена всеми научными знаниями.

«МЫ ПРОБУЖДАЕМСЯ»

«Глобальная устойчивость предлагает единственный реальный путь к безопасности, справедливости, здоровью и прогрессу человека, - читаем заключение «Срочного призыва к действиям». - Человечество долго пробуждалось к осознанию вызовов и возможностей активного управления планетой. Но мы пробуждаемся. Принятие долгосрочных, научно обоснованных решений всегда проигрывает в борьбе с потребностями настоящего. Политики и ученые должны работать вместе, чтобы преодолеть разрыв между экспертными данными, краткосрочными целями политики и выживанием всего живого на этой планете... Долгосрочный потенциал человечества зависит от нашей сегодняшней способности ценить наше общее будущее. В конечном итоге это означает умение ценить устойчивость общества и биосферы Земли».