«Привет с Большого Бодуна»: как определить предрасположенность к алкоголизму

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Секрет мощного похмелья

Любая бурная алкогольная вечеринка в большой компании условно делит людей на три типа: пьянеющие быстро, пьянеющие нормально и пьянеющие медленно. Похмелье тоже протекает у всех по-разному: кто-то просыпается на утро свежим и бодрым, а другим требуется срочная противопохмельная помощь.

Конечно, на скорость, степень и последствия опьянения влияет объем и тип выпитого, способ его употребления и количество съеденной еды. Но есть и генетика, от которой может зависеть метаболизм этанола и накопление токсичных метаболитов алкоголя в крови. Она и делит людей на три генотипа: европейский, азиатский и смешанный.

Перед разговором о генотипах сначала разберемся, как происходит окисление спирта в организме. Оно проходит в два этапа – на первом спирт окисляется ферментом алкогольдегидрогеназой в альдегид, а на втором ацетальдегид окисляется ферментом альдегиддегидрогеназой в уксусную кислоту.

Звучит сложно, но этот процесс можно легко почувствовать «на практике» во многом благодаря ацетальдегиду. Это очень токсичное вещество, которое может вызывать покраснение лица, учащенное сердцебиение, тошноту, рвоту и мышечную слабость.

В гене фермента, который окисляет спирт в ацетатальдегид, может наблюдаться мутация, из-за которой его активность вырастает в 100 раз. Это приводит к быстрому нарастанию концентрации ацетальдегида в крови. Таким «подарком» природа чаще всего одаривает азиатов – у них эта мутация встречается в 73% случаев.

На этом проблемы у представителей азиатского этноса не заканчиваются. У 22% людей есть мутация гена альдегиддегидрогеназы, снижающая его активность практически полностью. В сочетании с первой мутацией это приводит к тому, что токсичный ацетальдегид не только накапливается быстрее, но и выводится хуже. Эта комбинация и называется азиатским генотипом.

В случае с европейским генотипом ситуация гораздо лучше – из-за мутации спирт окисляется в альдегид медленно, а выводится альдегид быстро. Внешне это проявляется отсутствием похмелья и длительным наркотическим эффектом алкоголя. Также между европейским и азиатским генотипами существуют промежуточные варианты.

От всех этих факторов в том числе зависит и то, насколько человеку легко и приятно употреблять алкоголь – это влияет на вероятность пристраститься к «зеленому змию». По указанным выше причинам среди людей восточно-азиатского происхождения алкоголиков меньше.

Как определить свой генотип

Есть два способа. Первый, нежелательный – устроить вечеринку и фиксировать свои ощущения во время нее и на следующий день. Второй, более цивилизованный, безопасный и разумный способ – обратиться в медицинскую лабораторию и пройти необходимые исследования.

Чтобы проверить алкогольдегидрогеназу и альегиддегидрогеназу, понадобится сдать венозную кровь и биоматериал для выделения ДНК. Это подразумевает подготовку, включающую запрет на алкоголь за 24 часа до анализа.

В Лаборатории «Гемотест» можно пройти комплексное исследование «Предрасположенность к алкоголизму», включающее все необходимые анализы. Срок выполнения – 3 дня. Результаты исследования отобразятся в личном кабинете и придут на электронную почту.

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