Полтонны мусора собрали волонтёры на берегу Кубани в КЧР

Фото : Центр развития ВХК Минприроды России

Уборка проходила с применением технологии раздельного сбора мусора. В результате проведенной акции с берега реки и территории Красногорского нарзана, общей площадью более 5 га, вывезено 10 кубометров смешанного мусора, 310 кг стекла, 110 кг металла и 85 кг пластика. Напомним, в 2019 году в рейтинге Акции «Вода России» Карачаево-Черкесская Республика заняла 28-е место, в 2020 году – 6-е.

Фото: Центр развития ВХК Минприроды России

Экологическую акцию активно поддержали первый заместитель председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики Хызыр Чеккуев, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики Валентина Ляшова и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, а также постоянный амбассадор акции «Вода России», актриса и блогер Юлия Михалкова.

Фото : Центр развития ВХК Минприроды России

«За годы проведения акция «Вода России» объединила в республике почти 100 тысяч человек, неравнодушных к экологическим проблемам. Вопрос экологии находится на особом контроле у главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Бориспиевича Темрезова. Сегодня в акции участвуют представители органов власти Республики, органов местного самоуправления, студенты, волонтеры, общественники. Уверен, что благодаря проведению таких мероприятий, мы способствуем популяризации экологичного образа жизни» - отметил Хызыр Чеккуев.

Фото : Центр развития ВХК Минприроды России

«Выражаю благодарность всем участникам акции и нашим гостям за то, что мы сегодня собрались на берегу нашей любимой Кубани у уникального минерального источника. Наша республика славится своими реками и озерами. И для нас очень важно сохранить это богатство.

Фото : Центр развития ВХК Минприроды России

Проведение акции «Вода России» дает нам возможность исполнить этот долг. Уже на протяжении 8 лет мы выходим на наши берега, чтобы сделать их чище!» - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики Джашарбек Узденов.

Фото : Центр развития ВХК Минприроды России

В свою очередь, идеолог и создатель акции «Вода России» Илья Разбаш поблагодарил участников акции и руководство Карачаево-Черкесской Республики за бережное отношение к окружающей среде: «Вода – это наша жизнь и отношение к водным объектам должно быть как к своему дому. Давайте наведем порядок в нашем общем доме и сохраним его для будущих поколений». Он также отметил особое гостеприимство местных властей и высокий уровень организации мероприятий.

Волонтерская акция прошла в лучших кавказских традициях – с выступлением народного фольклорного ансамбля «Апсаты» и приготовлением карачаевских хычинов.

Фото : Центр развития ВХК Минприроды России

Для справки:

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в 2021 году проходит более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. Акция проходит с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. По итогам 2020 года в тройку самых активных регионов-участников вошли республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Татарстан.