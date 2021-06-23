ММК предлагает сотрудникам выходные за вакцинацию от COVID-19

Кроме того, компания обеспечит вакцинацию не только сотрудникам, но и их родственникам.

Популяризовать вакцинацию от COVID-19 сейчас стремятся по всей России: некоторые регионы и предприятия ввели денежные выплаты за прививки, другие предоставляют привившимся бонусы. По этому пути пошло и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»: подписан приказ, согласно которому после каждого этапа вакцинации сотрудник ММК получит дополнительный нерабочий день с сохранением заработной платы. Как подчеркивают в компании, выходной после прививки поможет сотрудникам отдохнуть и легче перенести возможное недомогание из-за побочных эффектов. Прививка на комбинате доступна не только сотрудникам – на вакцинацию можно привести и родственников. При этом доступна опция записи через корпоративное мобильное приложение «Мой ММК».

Ранее председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников одобрил предложение губернатора Челябинской области Алексея Текслера ввести дополнительные выходные дни для вакцинации сотрудников на предприятиях. Рашников, председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей, направил письмо в адрес руководителей других предприятий области, где рекомендовал ввести на предприятиях аналогичные программы.

Генеральный директор ММК Павел Шиляев подчеркнул важность прививок для борьбы с пандемией COVID-19. «За минувший год мы многому научились, выработали мероприятия, которые доказали свою эффективность в профилактике коронавируса. Но главное, сегодня у нас на вооружении есть то, чего не было в первую волну пандемии, – вакцина и возможность вакцинироваться. Другого, более эффективного пути борьбы с этой инфекцией не существует», – отметил Павел Шиляев. Он напомнил, что ситуация с распространением коронавируса в последние недели вызывает опасения, и привиться – самый действенный способ обезопасить себя и окружающих. Кроме того, на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России ММК усилил меры безопасности на производственной площадке: по-прежнему действует строгий масочный режим, сотрудники проводят санитарную обработку территорий, а в цехах работают приборы для дезинфекции воздуха.

ММК выделяет большие средства на борьбу с распространением коронавируса и помощь Магнитогорску в условиях пандемии. За 2020 год компания направила более миллиарда рублей на обеспечение противовирусной защиты сотрудников, а также поддержку горожан. Эти средства шли на закупку оборудования для больниц, выплаты медицинскому персоналу, приобретение техники для школьников и молодых педагогов в условиях дистанционного обучения и другие благотворительные цели.