Фигурантам "алмазного дела" "Алроса" дали на всех 26 лет колонии

Суд установил, что с 2016 по 2019 год четверо преступников успели подменить и украсть у компании алмазов на 700 миллионов рублей. Фото: СК РФ

Суд вынес приговор по уголовному делу о хищениях и незаконном сбыте алмазов по уголовному делу в отношении сотрудницы филиала акционерной компании "АЛРОСА" "ЕСО "Алроса" Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского, Евгения Богомолова и Сергея Свиридова.

- Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2019 год данные граждане похитили алмазов на 700 миллионов рублей и были арестованы при попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллиона рублей, - сообщили в СК России.

Отметим, что следователя СК России удалось задержать похитителей с поличным совместно с сотрудниками ФСБ России.

- Получены достоверные данные того, что Канунникова являлась организатором и активным членом преступной группы. Она распределяла преступные роли между соучастниками. Так, будучи сотрудником компании "АЛРОСА", Канунникова похищала алмазы, при этом Богомолов оказывал ей помощь в подмене похищенных высококачественных камней алмазами более низкого качества. Далее Канунникова определяла на "черном рынке" стоимость похищенных камней и передавала их Табидзе. Последний, в свою очередь, передавал их Гординскому, который осуществлял сбыт при помощи Свиридова. Следователи СК России, в том числе при помощи проведенных экспертиз, установили, что своими противоправными действиями осужденные причинили ущерб акционерной компании "АЛРОСА" на сумму свыше 700 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия удалось обнаружить и изъять 480 алмазов общей массой около 2000 карат. Также изъяты и арестованы денежные средства в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей.

Суд признал доказательства собранные Следственным комитетом России достаточными для признания виновными перечисленных выше фигурантов "алмазного дела". Приговором суда Канунниковой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, Табидзе – семь лет лишения свободы, Гординскому и Богомолову – шесть лет лишения свободы, Свиридову – четыре года лишения свободы.

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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