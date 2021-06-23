Миллиардер Петр Кондрашев остался без магния

Как пишет издание lenta.ru, в решении суда фигурирует бизнесмен из списка «Форбс»: «Признать недействительным договор купли-продажи 95586 обыкновенных именных акций ОАО "СМЗ" от 25.04. 2016 года, заключенный между Кондрашевым и компанией "Слонтекко Инвестментс Лимитед"».

Суд признал недействительными продажу акций еще двумя совладельцами завода - Тимуром Старостиным и Сергеем Кирпичевым. Кондрашев, Кирпичев и Старостин лишены права голоса на общем собрании акционеров Соликамского магниевого завода в отношении указанных акций. По версии издания «КоммерсантЪ» Старостин и Кирпичев действовали в интересах Петра Кондрашева, который фактически контролировал завод. Кроме того, он планировал выкупить доли миноритарных акционеров в Ловозерском ГОКе, который поставляет сырье для магниевого завода. Источники издания называли миноритарными акционерами структуры, близкие бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, и главу совета директоров СМЗ Александра Гутина, который «раньше представлял интересы Петра Кондрашева, но позже разорвал партнерство с ним». Интересный факт - по данным того же издания, отбывающего срок за получение взятки Никиту Белых должны этапировать в Киров для показаний уже по другому уголовному делу.

Судебное решение вынесено по иску Федеральной антимонопольной службы, которая в 2019 году потребовала признать сделки с акциями завода недействительными. По версии антимонопольщиков, эти сделки дали иностранным инвесторам контроль над стратегическим предприятием без согласования с правительственной комиссией.

Как сообщает lenta.ru, «после четырехлетних разбирательств с кипрскими властями и экстрадиции в Россию бывшего председателя правления пермского «Экопромбанка» Андрея Туева, российские власти смогут получить новые данные о неформальном контроле Петра Кондрашева над «Экопромбанком».

Сам Кондрашев предположительно находится в Австрии. КП 6 лет назад предполагала, что он является основным фигурантом дела о выводе активов из «Экопромбанка».