ВКонтакте перенесла VK Fest 2021 на конец лета

Команда ВКонтакте и Радио Record решили перенести VK Fest из-за роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России. Новые даты — 28 и 29 августа. Организаторы крупнейшего городского open-air фестиваля страны будут внимательно следить за эпидемиологической обстановкой и соблюдать меры, чтобы обеспечить безопасность зрителей.

Ранее купленные билеты действуют и на новые даты. Место проведения тоже останется прежним — это Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Вся актуальная информация о фестивале доступна в его официальном сообществе (vk.com/fest).

Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и VK Fest:

«Мы внимательно следим за эпидемиологической обстановкой в стране и в Петербурге. Чтобы не рисковать здоровьем посетителей и не добавлять стресса гостям из других городов, мы решили перенести VK Fest на август. Сделали это максимально заранее — чтобы все успели скорректировать планы. Нам очень непросто об этом говорить, ведь перенести такое масштабное событие означает нарушить планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, партнёров и подрядчиков. Всё происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но мы просто не имеем права поступить иначе. Здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего. Мы надеемся, что посетители разделят эти принципы и поддержат нас. Мы подождём — и на закате лета попробуем устроить один из лучших фестивалей в нашей истории».

Андрей Резников, генеральный продюсер Радио Record:

«Мы знаем, как много людей ждут VK Fest именно этим летом и, если эпидемиологическая обстановка и действующие ограничения будут позволять, мы проведём его в этом году. Однако мы понимаем, что события могут развиваться и по другому сценарию, в котором мы будем вынуждены перенести фестиваль на 2022 год. При этом все купленные билеты в любом случае будут действительны. Какие бы катаклизмы не случались в нашей жизни, музыка всегда нас поддерживает. Поэтому давайте слушать любимые треки и ждать встречи в августе: надеемся, что пандемия больше нам не помешает».

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек: он представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. А в прошлом году фестиваль прошёл в онлайн-формате, и его посмотрели больше 280 млн раз.