Анекдот: Принцесса так и не дождалась принца на белом коне, потому что его остановила на скаку случайно встретившаяся на пути русская женщина

Если мужчина открывает дверь машины жене, значит, это или новая машина, или новая жена.

* * *

Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камнем - и вашу усталость как рукой снимет.

* * *

У Маска спрашивают репортеры:

- Илон, привет, как ваши дела?

- Ну как дела... Позавчера самый богатый человек на планете был я, но вчера им стал Безос, а сегодня - снова я...

- Да уж, помотала вас жизнь...

* * *

Жизнь дачника - это постоянная борьба с соседскими детьми, которые считают его огород своим, и со своими детьми, которые считают его чужим.

* * *

- А я никогда в школе не дергал девочек за косички, потому что один раз в деревне у дедушки дернул за хвост коня...

* * *

Шеф засовывает листок в уничтожитель документов и спрашивает у секретарши:

- Маш, куда тут нужно…

- Вон ту кнопочку нажмите.

Нажимает.

- Маш, а мне 3 копии нужно…

* * *

Фильмы подразделяются по таким бюджетам:

1. В кадре взрывается «Мерседес».

2. В кадре заезжает за угол «Мерседес», из-за угла - взрыв и пламя.

3. В кадре два чувака, где-то раздается «бабах!». Один другому говорит: «Слышишь, «Мерседес» взорвали!»

* * *

- Здравствуйте, я ваша новая соседка, я хочу веселиться, пить, кутить и заниматься любовью всю ночь! Ты сегодня свободен?

- Конечно, да!!!

- Присмотришь за моим псом, ладно?

* * *

В Одессе:

- Послушай, Изя, ты уже ж взрослый самостоятельный человек! Тебе 30 лет. За тебя уже таки давно все должна решать твоя жена, а не мама.

* * *

- Лицо у вас знакомое... Вы нигде не снимались?

- Снимался. С выборов губернатора.

* * *

Блондинка говорит своей подружке:

- Ты знаешь, я настолько уникальна, что меня лет в 14 занесли в Красную книгу.

- Дурашка, это тебе паспорт выдали.

* * *

Отпуск с детьми это отличный повод понять, почему никогда не нужно брать детей в отпуск.