В Калининграде открылся самый большой в России Центр уличного баскетбола. Фото пресс-службы Правительства Калининградской области.

Площадь нового Центра уличного баскетбола (ЦУБ) – 4500 квадратных метров. Он расположен на территории стадиона «Калининград». На его открытии присутствовали председатель ПСБ Петр Фрадков, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Как поясняют в банке, центр был построен за короткое время в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям». Он стал третьим по счету. Первые два были открыты в прошлом году – в Туле и Новомосковске (Тульская область).

- Наш проект «ПСБ – Детям» очень востребован в регионах, и до конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах. Уверен, наши площадки станут местом притяжения как для любителей, так и для профессионалов. Для всей Калининградской области это действительно большой праздник – мы увидели горящие глаза спортсменов и зрителей, которые участвовали в сегодняшнем турнире за кубок Калининградской области по баскетболу 3x3, – заявил Петр Фрадков.

Калининградский ЦУБ – самый большой из построенных. Он включает в себя полноразмерную баскетбольную площадку для игры 5 на 5 игроков, несколько стритбольных зон для игры 3 на 3 игрока и пространство для занятия воркаутом. Он полностью отвечает стандартам Международной федерации баскетбола (FIBA). Тренироваться в новом Центре могут все желающие. Это абсолютно бесплатно, как для для спортсменов, так и любителей разных возрастов.

Кроме того, председатель ПСБ и губернатор Калининградской области подписали во вторник двустороннее соглашение о сотрудничестве для стимулирования социально-экономического развития самого западного региона страны. ПСБ будет содействовать в реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов, поддерживать малое и среднее предпринимательство, повышать доступность программы ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, а также разработает проект по повышению финансовой грамотности жителей региона.

- Банк участвует в реализации национальных проектов на территории региона, выступает одним из ключевых партнеров Корпорации развития Калининградской области и Центра поддержки малого бизнеса, финансирует крупнейшие предприятия региона, в том числе из оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем дальнейшее развитие нашего сотрудничества как с сектором ОПК в целом, так и с его сотрудниками, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Калининградской области, повысит доступность ипотеки для работников бюджетной сферы и всего населения, – пояснил значимость соглашения Петр Фрадков.

- У нас есть планы выходить на рынок заимствований. Регион прирастает, и нам интересен весь спектр финансовых возможностей для развития инфраструктуры, в том числе в жилищном строительстве, развитии нашей прибрежной зоны и по другим направлениям, – добавил Антон Алиханов.