Вопрос дня: Что сделать в футболе, чтобы сборная начала выигрывать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ШПРЫГИН, бывший глава Всероссийской ассоциации болельщиков:

- Нужно не сборную ругать, а направлять государственные деньги на строительство детских футбольных школ. К тому же надо создавать систему подготовки кадров. Она крайне нужна.

Максим СУРАЙКИН, глава партии «Коммунисты России»:

- Глядя на последнюю игру, сказал бы, что надо гнать в шею и команду, и тренера! Очень обидно это наблюдать. Нам не хватает советской школы воспитания спортсменов. Необходима госпрограмма. И в каждой школе страны делать команду.

Тина КАНДЕЛАКИ, генеральный продюсер канала «Матч ТВ»:

- Для начала давайте уважать команду, а не оскорблять. Каждый футболист, вышедший на поле, хотел выиграть этот матч. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но сложилось как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет.

Сергей МАРДАН, ведущий Радио «КП»:

- Нам вообще футбол не нужен. Разгоните их, и будет всем хорошо. Футбол давно превратился в способ богатых людей выпятить свое эго. Он был внедрен искусственно в 30-е годы. Тогда это объяснялось бумом спорта, который был нужен, чтобы натренировать людей, которые потом смогут управлять трактором без гидроусилителя руля и строить пирамиды на первомайских демонстрациях. Теперь же это просто трата бюджетных денег.

Любовь, слушательница Радио «КП»:

- Нужно установить им зарплату на уровне МРОТ, а остальное - призовые. Для эффективности запретить им, как чиновникам, иметь бизнесы на стороне. Тогда в лепешку на поле разобьются.

Владимир, читатель сайта KP.RU:

- Не надо ограничивать количество легионеров - если иностранные ребята умеют играть, пусть играют и создают высокую конкуренцию. Тогда и наши подтянутся.