Вирусы и вспышка на солнце: насколько реальны сценарии концов света из голливудских фильмов

Пусть лучше уж Земля в кино погибнет, чем на самом деле.

Апокалиптическими блокбастерами «грешат» в основном американцы – губят и губят человечество. Или, как минимум, ставят его на грань выживания. В вымышленном, конечно, мире.

Кинематографическому мазохизму есть мистическое объяснение. И даже оправдание, Мол, голливудские затейники, давая волю фантазии и показывая на экране разного рода катастрофы глобального масштаба, отводят от человечества реальные беды. Примерно с той же целью энтузиасты празднуют Хэллоуин - беснуются, изображая всякую нечисть, чтобы оградить себя и окружающих от злых духов.

«Киношные заклинания», на удивление, помогают. Все те напасти, которыми сценаристы стращали землян, пока обходили их стороной. Или щадили. Не потому ли, что в реальной жизни ничего подобного и вовсе не может произойти? Или шансы на то, что однажды какая-нибудь «сказка станет былью», все-таки существуют? Разберемся.

1. Нападение вирусов

«Эпидемия» (Outbreak), «Я -легенда» (I Am Legend) –эти фильмы про пандемии сегодня выглядят особенно правдоподобно. Киношные болезни начинаются внезапно, приобретают глобальные масштабы, люди мрут, как мухи, или видоизменяются до неузнаваемости, лекарства не помогают, спасение приносят лишь вакцины. История развития Ковида очень похожа, хотя пока и не столь трагична.

С другой стороны, пандемия еще не кончилась. И кто знает, в какого монстра, в итоге, превратится мутирующий вирус?

Вирус из фильма «Война миров Z» (World War Z), к примеру, быстро превращает киношных землян в зомби - в живых мертвецов, иначе говоря. Недавно даже у такой фантастики появилась реальная основа. Ученые из Университета Иллинойса (University of Illinois Chicago) нашли клетки-зомби - те, которые по несколько суток оставались живыми в мозгах и телах умерших людей. Посмертную активность продолжали проявлять и некоторые гены – числом более тысячи.

Кадр из фильма "Я -0 легенда": какой-нибудь вирус может изменить облик людей до неузнаваемости.

В голливудских фильмах, смертельные вирусы, как правило, начинают буйствовать после неудачных экспериментов или утечек из секретных лабораторий. А что, если и SARS-CoV-2, которые вызывают COVID-19, появились не сами собой? Споры о происхождении новых коронавирусов продолжаются.

2. Удары из недр

Разрушительные землетрясения, которые в фильме «2012» рвут на части поверхность нашей планеты, начинаются в результате аномальных процессов в её ядре. Их провоцируют вспышки на Солнце. Реальные ученые пока такой взаимосвязи не усматривают. Но землетрясений небывалой силы ждут. Как в фильме «Разлом Сан-Андреас» (San Andreas). И даже более катастрофических.

Разлом Сан-Андреас (San Andreas Fault) – реальная геологическая структура. Представляет, собой гигантскую, протяженностью в 1300 километров, трещину между двух литосферных плит – тихоокеанской и североамериканской. До недавнего времени он считался наиболее опасным в смысле сейсмической угрозы. Но нашелся разлом и похуже - Хэйуорд (Hayward fault), который протянулся вдоль залива Сан-Франциско всего на 80 с лишним километров. Однако именно его Геологическая служба США (US Geological Survey - USGS) назвала «тектонической бомбой замедленного действия». И пообещала «взрыв», то есть, землетрясение порядка 9 баллов, в ближайшие несколько лет.

Как минимум, 800 человек погибнут сразу, уверяют геологи. Еще 18 тысяч будут тяжело ранены, 25 тысяч застрянут в лифтах рушащихся зданий или окажутся погребенными под обломками. Без крова останутся почти полмиллиона человек. Без воды — около 7 миллионов. Более 400 тысяч строений превратятся в руины. Лопнувшие газопроводы и поврежденные линии электроснабжения спровоцируют массовые пожары, которые погубят еще 150 тысяч домов. Сан-Франциско и небольшие соседние города, в итоге, будут стерты с лица Земли.

Кадр из фильма "Разлом Сан-Андреас": ученые не исключают буйства недр, которое нанесет катастрофический ущерб США.

Скорее всего к катаклизму подключится еще и разлом Сан-Андреас. Тогда «пиши пропало», как говорят у нас в народе: жуткие картины, показанные в фильме «2012», станут реальными даже без аномальных процессов в земном ядре.

Еще недавно шансы на то, что столь масштабная катастрофа случится в ближайшие 30 лет, геологи из USGS оценивали менее, чем в 5 процентов. Теперь увеличили их до 7 процентов.

3. Нашествие огнедышащих гор

«Супервулкан» (Supervolcanо), Геокатастрофа (Geo-Disaster), Гибель: Лос Анджелес (Destruction: Los Angeles), Пик Данте (Dante's Peak), Извержение (Magma: Volcanic Disaster) – это далеко не полный список фильмов, в которых «главными героями» выступают вулканы, заливающие города лавой и засыпающие их пеплом.

Более всего сценаристы любят Йеллоустонский супервулкан или так называемую Йеллоустоунскую кальдеру, расположенную в США в Йеллоустоунском национальном парке (Yellowstone National Park). Любовь – научно обоснована. Ведь именно от этого «монстра» серьезные ученые ждут небывалой беды. Пророчат катастрофическое извержение в ближайшие 10 лет.

Из апокалиптических прогнозов следует: лава из кальдеры — эдакого жерла в виде щели, протянувшейся на 60 километров, разом сожжет 90 тысяч человек. Выбросит в атмосферу не менее 1000 кубических километров пепла. Вместе с лавой он покроет десятки тысяч квадратных километров. В радиусе в 500 километров от вулкана ляжет метровый слой. А тот пепел, который поднимется в атмосферу, покроет «тьмой» весь мир.

Существуют реальные шансы скорого извержения супервулкана.

Но от «всего мира» может ничего не остаться, если верными окажутся выводы наиболее мнительных ученых. А они предрекают катаклизм глобального масштаба: извержение всех вулканов Земли разом.

Из обширного доклада (Extreme Geohazards: Reducing the Disaster Risk and Increasing Resilience), который многонациональная группа геологов подготовила для Европейского научного фонда, следует: вероятность того, что массовые извержения сотрут человечество с лица Земли уже в XXI веке, достигает 10 процентов.

Кстати, свой вклад в кинематограф могли бы внести японцы, воспользовавшись прогнозами своих ученых. Местные вулканологи предрекают скорое извержение подводной кальдеры Кикай, расположенной на юго-западе Японии в Восточно-Китайском море. Пугают, что катаклизм породит мегацунами — гигантские волны, которые докатятся аж до Северной Америки. Не говоря уж о Китае и самой Японии. В итоге, извержение погубит около 100 миллионов человек, став крупнейшим в истории человечества. Не дай бог, конечно, но блокбастер получился бы хороший.

4.Космическая бомбардировка

Гигантские космические тела несутся к Земле в фильмах «Армагеддон» (Armageddon) и «Столкновение с бездной» (Deep Impact). Киношные ученые не сомневаются, что столкновение с этими глыбами, диаметр которых превышает 10 километров, неизбежно. Последствий ожидают самых катастрофических. Вплоть до полного уничтожение жизни на планете.

Фантастика? Отнюдь. Катаклизм голливудского масштаба в истории Земли был. Значит, может и повториться.

Примерно 66 миллионов лет назад в край полуострова Юкатан, расположенного в районе Мексиканского залива, врезался 15-километровый астероид. Убил всех живых существ в радиусе 9 тысяч километров. Это - сразу. Через какое-то время вымерли процветавшие тогда динозавры, вместе с ними сгинула и другая живность – примерно 75 процентов имевшейся. Взрыв, подняв в воздух сотни миллиардов тонн серы, основательно отравил среду обитания.

Люди – не динозавры. В обоих блокбастерах они пытаются защититься – подлететь к приближающимся небесным телам, проникнуть внутрь и взорвать их, заложив ядерные заряды. В «Армагедоне» - такое получается, в «Столкновении с бездной» - не очень. Что тоже весьма правдоподобно – в жизни ведь всякое может случиться. Но самая идея – взорвать астероид – считается наиболее плодотворной. И осуществимой. Ученые Московского физико-технического института, Института космических исследований, Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ в Сарове, Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, корпорации «Росатом» недавно экспериментально доказали: чтобы уничтожить астероид даже не обязательно в него углубляться. Например, бурить скважину, как это делал в «Армагедоне» герой Брюса Уиллиса. Достаточно выстрелить по глыбе ракетой с ядерной боеголовкой.

Моделирование продемонстрировало: заряд мощностью в 6 мегатонн гарантированно разбивают астероид диаметром порядка 200 метров на осколки в 10 раз меньше и в 1000 раз легче самого астероида. На глыбу побольше, соответственно, и заряд потребуется помощнее. Может быть, даже термоядерный. Надо лишь своевременно запустить ракету. Чтобы развести осколки взорванного астероид так, чтобы они пролетели мимо Земли, надо произвести взрыв примерно в 13 миллионах километрах от нее.

Смертоносные астероиды уже падали на Землю, могут упасть и в будущем.

А существуют ли в обозримом пространстве глыбы, способные уничтожить жизнь на Земле?

По оценкам Европейского космического агентства (ESA), нашей планете серьезно угрожают 878 астероидов – из числа обнаруженных. Среди них 700-метровый 1979ХВ и 375-метровый Апофис (99942). Ученые ожидают их 14 декабря 2113 года и 12 апреля 2068 года соответственно. И гарантий, что глыбы пролетят мимо не дают.

Многокилометровые астероиды, к счастью, пока не просматриваются. Грезя такими, Голливуд впечатляюще фантазирует. Пока.

В NASA, куда опаснее астероидов, считают еще неучтенных комет, которые скрываются за орбитой Юпитера - у Сатурна, Урана и Нептуна. Они состоят из пыли и льда, как Тунгусский метеорит, но могут достигать в поперечнике 100 километров. Чтобы покончить с человечеством, достаточно одной такой. А столкновение возможно. Орбиты этих комет, которых астрономы называют кентаврами, не отличаются стабильностью. Любой из них в какой-то момент может «пульнуть» в Землю гравитационное поле одной из планет-гигантов, траектории движения которых кентавры пересекают.

Кометная угроза обыграна в фильме «Столкновение с бездной». Пока она выглядит гипотетической, но отнюдь не выдуманной.

5. Убийственная вспышка на Солнце

Голливудские блокбастеры, как правило, заканчиваются хорошо – человечество спасается. Единственное исключение - фильм «Знамение» (Knowing). Он не оставляет обитателям Земли никакого шанса: чудовищная вспышка на Солнце буквально выжигает всё живое на нашей планете. Неужели вероятна и подобная пакость?

В Колорадском университете в Боулдере (University of Colorado Boulder) уверяют: от вспышки небывалой мощности земляне не застрахованы. В обозримом космическом пространстве астрономы высмотрели 43 звезды, похожих на Солнце — примерно того же размера и класса. Обнаружили, что они время от времени полыхали «супервспышками» или даже «мегавспышками», которые по мощности в тысячи раз превосходили солнечные – даже очень сильные. И тем самым уничтожали жизнь на местных планетах, если она там, конечно, имелась. Из чего астрономы пришли к вполне логичному выводу: и наше светило может сделаться убийственно буйным, причем уже в ближайшие 100 -150 лет.

Кадр из фильма "Знамение": его авторы не оставили землянам шансов на спасение.

Пока же Солнце «чудит» умеренно. Самая мощная из всех известных науке вспышек на нем произошла в 775 году нашей эры. Её обнаружили по мощному энергетическому воздействию на произраставшие в то время кедры - содержание радиоактивного изотопа углерода-14 в их древесине повысилось в 20 раз.

Случись такая вспышка сегодня, на планете сгорели бы все электрические сети – от наведенного постоянного тока. Но обитатели Земли перенесли бы «солнечны удар» - как тогда в средневековье.

А то, что жизнь на Земле до сих пор существует, свидетельствует: совсем уж смертоносных катаклизмов Солнце, к счастью, пока не устраивало. Может быть, и в будущем такая беда нас минует.

6. Ядерная война

Земля после ядерной войны. Всех фильмов про кошмарную постапокалиптическую жизнь и не счесть. Популярность подобных сюжетов легко объяснима: угроза глобального ядерного конфликта нарастает и выглядит наиболее реальной из числа тех, бед, которые человечество может наслать само на себя. Не спроста ведь политически озабоченные ученые время от времени переводят вперед стрелки «часов судного дня», символизирующие риск начала ядерной войны. Сейчас до неё осталось 100 условных секунд. В 1990 году было почти 17 минут.

Человечество с тупым упорством стремится к ядерной войне.

Другой вопрос: насколько губительными окажутся последствия? Жертвы и разрушения от бомбардировок, конечно, будут ужасающими. А вред от радиационного заражения местности? Голливудские сценаристы полагают, что именно оно в итоге приведет к полной деградации человечества. Им есть, что возразить

Не секрет, что люди уже взорвали 2056 атомных бомб почти на всех континентах – столько, сколько вряд ли получится взорвать в Третью мировую войну.

Взрывы гремели до 1998 года - высоко в воздухе, у поверхности земли, в космосе, над водой, под водой, под землей. Одни - в ходе испытаний ядерного оружия, другие - в так называемых, мирных целях. Атомные бомбы использовали для перемещения огромных масс грунта, для сейсморазведки, для тушения пожаров на газовых и нефтяных скважинах. Подобную созидательную деятельность вели в свое время США и СССР.

О «необъявленной ядерной войне», которая продолжалась несколько десятилетий, недавно напомнил японский исследователь, историк и художник Исао Хашимото. Он изготовил анимацию, нанеся на карту мира все атомные взрывы, произведенные человечеством. Их вспышки появляются в соответствии с реальным, но спрессованным временем – Хашимото уложил взрывы в пятиминутный ролик. Зрелище впечатляет: настоящая ядерная бомбардировка планеты.

Кадр из ролика про реальную атомную бомбардировку Земли.

Не менее удивительно другое: о каких-либо вредных для человечества отдаленных последствиях, вызванных более чем двумя тысячами взорванных атомных и термоядерных бомб, никто не говорит. И не говорил. Вдруг радиация в принципе не столь уж страшна? И пережить можно даже ядерную войну?

Не хотелось бы это проверять в реальной жизни.

7. Всемирный потоп

Фильм «Водный мир» (Waterworld): почти вся планета затоплена. Люди, которые не утонули, ведут водный образ жизни – на плавсредствах.

Откуда взялась вода для столь масштабного «всемирного потопа»? Растаяли все льды? Ученые предрекают такое в ближайшие 5 тысяч лет. Но по их расчетам, талая вода поднимет уровень мирового океана максимум на 100-120 метров. Маловато для того, чтобы герои фильма во главе с Кевином Костнером, у которого жабры за ушами успели уже вырасти, долго и упорно искали оставшуюся на планете сушу.

Никакой «поверхностной и небесной воды» не хватило бы и для библейского потопа, красочно экранизированного в фильме «Ной» (Noah). Тем не менее события, которые разворачиваются и в одном, и в другом фильме, могли бы произойти на самом деле.

Вода, которая легко покрыла бы всю сушу, в итоге нашлась. Геофизики обнаружили её в недрах Земли – на глубине порядка тысячи километров.

По данным американских и канадских исследователей из трех университетов, полученным независимо и разными способами, подземной воды набралось бы на 20 Тихих океанов.

Есть версия, согласно которой вода, скрытая в недрах, периодически выходит на поверхность. Якобы в результате избыточного давления и неких подвижек в коре и мантии планеты. А потом опять стекает вглубь.

Кадр из филма "Водный мир": Всемирный потоп может повториться.

Во времена Ноя могло произойти следующее: глубинные резервуары разверзлись и начали фонтанировать горячей соленой водой с паром. Как из перегревшегося или лопнувшего котла. Уровень мирового океана поднялся, а сверху от сконденсировавшегося пара еще и ливень хлынул - на 40 дней и 40 ночей. Вот и получился Всемирный потоп. А потом воду засосало обратно в имевшиеся полости.

Это значит, что и сценарий «Водного мира» научно обоснован. Поскольку глобальное наводнение может повториться. Некоторые ученые вообще полагают, что Земля давно уже копит воду для нового всемирно потопа.

8. Вместо глобального потепления глобальное похолодание

Климатологи признали фантастический фильм «Послезавтра» (The Day After Tomorrow) пророческим. То есть, пригрозили, что жуткая стужа, показанная на экране, и в самом деле падет на Землю.

Кадр из фильма "Послезавтра": Гольфстрим замерз, Земля заиндевела..

Глобальное похолодание, как это ни парадоксально, начнется в результате глобального потепления, которое вот-вот «сломает» систему циркуляции теплой и холодной воды на планете. Гольфстрим, сейчас «подогревающий» Европу и Северную Америку, остановится. А то и вовсе замерзнет. Немецкие, датские и британские ученые полагают: катастрофические события фильма «Послезавтра», которые начали развиваться как раз после того, как Гольфстрим остановился, приближаются. Уже к концу XXI века скорость течения составит примерно половину от нынешней.

9. Вторжение инопланетян

День независимости (Independence Day) – пожалуй, самый зрелищный из всех фильмов про злобных инопланетян – совершенно несимпатичных тварей, прилетевших откуда-то из глубин Вселенной захватить нашу планету. Но вот вопрос: существуют ли они вообще – хоть злобные, хоть добрые? Здравый смысл подсказывает: где-то должны.

Ведь не может же быть, чтобы безжизненными оказались все 300 миллионов похожих на Землю планет, которых астрономы NASA насчитали только в нашей галактике – в Млечном пути. А по более оптимистическим оценкам, в его спиральных рукавах могут находиться аж 6 миллиардов пригодных для жизни планет. Есть и поблизости – как минимум, 4 в пределах 30 световых лет от нас.

Кадр из фильма "День независимости": злобные пришельцы чуть нас всех не уничтожили.

Однако, не смотря на кажущееся обилие «братьев по разуму» никто из них пока не дал о себе знать. Никаких бесспорных доказательств существования инопланетян человечество еще не получило. В последнее время, правда, появились подозрения: мол, те юркие НЛО, за которыми, как признают в Пентагоне, гоняются пилоты ВВС США, все-таки запускают пришельцы. Может быть, и сами внутри сидят. Однако убедиться в этом или же признать подобные домыслы полной глупостью, не представляется возможным. Успокаивает одно: инопланетяне, если это они, агрессивных намерений не проявляют.

ИТОГО

7:2 в пользу фантастов

Теоретически сюжеты всех апокалиптических блокбастеров имеют под собой реальную основу. Семь – бесспорны, про потоп и про инопланетян-захватчиков – с натяжкой.