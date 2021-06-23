Валентин Пажетнов - папа для медвежонка

Медведей судьба послала Валентину Сергеевичу, когда он стал работать в Центральном лесном заповеднике Фото: ВКонтакте

Валентин Пажетнов - это имя знают по всему миру. Заслуженный эколог России, доктор биологических наук, разработчик уникальной методики спасения и возвращения в дикую природу косолапых малышей. Он основал и многие годы руководил Центром спасения медвежат-сирот.

И - как всегда - к открытию этого самородка миру имел отношение легендарный обозреватель «КП» Василий Песков. Именно он в конце семидесятых написал об эксперименте

Пажетнова несколько больших очерков. Вот отрывок из второго материала Василия Михайловича:

«За жизнь я повидал много интересных людей - от маршала Жукова до Агафьи Лыковой. С Валентином Сергеевичем Пажетновым мы с первого дня стали друзьями. Редкого обаяния человек! И очень умелый.

В молодости был пастухом - пас лошадей, там же, в Сибири, стал промысловым охотником. В степном краю работал комбайнером и трактористом, зимой был слесарем в мастерской. Окончил институт и стал в заповеднике грамотным зоологом. Может работать плотником, кузнецом. На склоне лет сел описать прожитую жизнь - получилась большая хорошая книга.

Что еще можно сказать о человеке? Жена - друг и помощник, дети по стопам отца пошли. И внуки тоже. В месте, где живет, старушки богу молятся «во здравие Валентина Сергеевича» - в больницу отвезти может, лекарства добудет, огород пришлет вспахать. Я нашел в нем друга, который оказался земляком - дед его жил в маленьком городке Боброве Воронежской области.

Медведей судьба послала Валентину Сергеевичу, когда он стал работать в Центральном лесном заповеднике. Опытный зоолог решил медвежат, которые остались без матери, возвращать в природу...

Вырастить во дворе или в доме осиротевшего медвежонка - дело нетрудное. Но вернуть уже взрослого зверя в природу вряд ли кому удавалось. Зверь, не прошедший лесную школу, тянулся опять к человеку. Можно вспомнить много разных историй, как медведи грабили на дорогах прохожих, запускали лапы в кузова к грибникам. Участь таких животных всегда одинакова: цепь или клетка, а чаще выстрел». Вот почему так интересен был опыт зоолога Пажетнова.

Пажетнов со своими выпускниками при первой встрече с Василием Песковым. Фото: Василий ПЕСКОВ

Конец первого эксперимента ожиданий не оправдал. Выпущенный в дикую природу «выпускник» вскоре объявился... Из прилежащей к заповедному лесу деревни пришло известие: медведь задрал телку. Это насторожило - медведи редко тут нападали на скот. Неделю спустя еще одна новость из той же деревни: медведь во дворе порешил двух овец. «Теперь я уже не сомневался… И когда сообщили: на дороге к деревне медведь гнался за проезжавшим на лошади лесником, я понял: мой долг упредить большую беду. Что было делать? Взял ружье и, расспросив о повадках медведя, устроил возле деревни засаду…

Можете себе представить, что я пережил. Это был он, мой воспитанник - медведь не дикий и не ручной, не имевший страха перед людьми, не способный к дикой жизни в лесу…»

На этом любой другой человек поставил бы точку. «Прирученного зверя вернуть в природу невозможно!» Валентин Пажетнов решил на холодную голову вспомнить: а какие он мог в ходе двухлетнего эксперимента сделать ошибки? Ошибки он разглядел.

«Поразмыслив, я сделал выводы из неудачного эксперимента... Выпускать малышей надо в тот же год, когда они лишились матери. И самое главное: выращивать медвежат надо без присутствия людей, звери ни в коем случае не должны получать пищу из рук человека…»

Первый же выпуск по тщательно обдуманной программе оказался удачным. Медвежат в первые недели кормили молоком из бутылочки с соской. Потом им давали овсяную, пшеничную или гречневую кашу с витаминами. Этот корм был очень питательным, и медвежата в «яслях» росли быстро и были здоровыми. Но когда из «яслей-берлоги» их выпускали, еду из каши наполовину сокращали - «пора добывать еду самим». Медвежата ели молодую траву, муравьев, улиток, ловили в пруду лягушек. Но к каше по-прежнему в конце дня прибегали…

В 1985 году в глухом лесу Торопецкого района Тверской области по чертежам Валентина Сергеевича на месте опустевшей деревни Бубоницы создана зообаза «Чистый лес», где медвежат ожидал надежный приют...

На базе в Бубоницах дела с каждым годом идут все лучше. Зимой появляются маленькие медвежата (в отдельные годы их было более двадцати), а в конце лета зверей выпускают на волю. Стараются выпускать там, где жили их родители: в леса Ярославской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской областей.

«ШКОЛА» в тверских лесах - гордость нашей науки. Тут побывали зоологи разных стран - Франции, Германии, Скандинавии, Индии, Кореи и Японии. Едут учиться! Биолог из США Джон Бичом жил в Бубоницах четыре раза. Результат налицо. Он вслед за Пажетновым стал возвращать в природу осиротевших малышей и вернул уже более сотни».

Спасением и учебой косолапых сироток постепенно стала заниматься вся семья Пажетновых. За 26 лет работы они вырастили и вернули в дикую природу 263 медвежат. Их подопечные живут в 19 регионах России, в том числе и там, где бурая популяция находилась на грани исчезновения.

У Валентина Сергеевича было еще много планов по расширению масштабов спасения юных медведей. Но несчастный случай на рыбалке так трагически прервал его жизнь. Но не работу. Дело Пажетнова будет продолжено, и в леса еще вернутся сотни медвежат. В те самые леса, куда отправилась на вечный покой душа медвежьего папы..