Алиса Аршавина: «У меня лица нет, а живот разрезан вдоль»

Проблемы со здоровьем продолжают преследовать Алису Аршавину. Фото: кадр видео.

Проблемы со здоровьем продолжают преследовать Алису Аршавину. 39-летняя экс-супруга футболиста Андрея Аршавина никак не может справиться с последствиями тяжелого аутоиммунного заболевания. Женщина почти лишилась носа, но проблемы с внешностью – ничто по сравнению с тяжелой операцией, которую ей пришлось перенести из-за приступа перитонита. Алиса несколько дней провела в коме, долго восстанавливалась. К тому же у нее большие проблемы с ногами – пролежни, образовавшиеся из-за комы, превратились в язвы. В YouTube-проекте «Лучше — правду» блогера Сурена Каграманова Алиса показала свое обезображенное болезнью лицо и призналась, что люди просто не в курсе всех тех бед, которые приключились с ней.

- У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю, - рассказала Аршавина.

В YouTube-проекте «Лучше — правду» блогера Сурена Каграманова Алиса показала свое обезображенное болезнью лицо. Фото: кадр видео.

Алиса поделилась грустной историей своего брака, отметив, чтоб была сильно влюблена в Андрея и очень доверяла ему. Аршавину огорчает то, что люди то и дело напоминают ей об эффекте бумеранга, ведь спортсмен ушел к ней, бросив гражданскую жену Юлию Барановскую и троих детей. Алиса не имеет ничего против телеведущей, но и общаться с ней не собирается. На вопрос Сурена: не хочет ли она встретиться с Юлией и по-женски поговорить по душам, ведь Андрей обошелся гадко и с Юлей, и с ней, Аршавина отвечает:

- А зачем мне встречаться с ней? Просто из-за того, что ее бывший поступил со мной так же, как и с ней?

- У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю, - рассказала Аршавина. Фото: кадр видео.

Сейчас Алиса продолжает бороться за свою жизнь и здоровье ради детей. Она воспитывает троих детей – четырехлетнюю дочь Есению от спортсмена и двоих наследников от предыдущего брака. Ситуацию усугубляет судебная тяжба за дом, которую Аршавина ведет с бывшей свекровью. Футболист и его мама выселяют Алису и ее детей из особняка, в который она вселилась после свадьбы с Андреем. Недавно суд принял решение о выселении многодетной матери из этого дома. Алиса переживает, что они с детьми окажутся на улице, и признается, что у нее опустились руки. Она со слезами на глазах умоляет бывшего мужа пожалеть их. Недавно Алиса оставила в Инстаграме отчаянное послание. Она простилась с поклонниками и попросила прощения у своих детей.

В Инстаграме Аршавина простилась с поклонниками и попросила прощения у своих детей. Фото: кадр видео.

- Прости меня бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все. Просто потому что так захотелось. Я без сил, кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот – я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться, - написала Алиса в своем Инстаграме.