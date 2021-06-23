В Израиле за один день количество долларовых миллионеров увеличится более чем на 200

Долларовым миллионером, заработавшим свое состояние в сфере высоких технологий, является и новый израильский премьер Нафтали Беннет Фото: REUTERS

Согласно открытым данным, на следующей неделе в Израиле должен завершиться процесс поглощения стартапа IronSource СПАК-компанией Thoma Bravo Advantage, в рамках которого будет выплачена рекордная сумма в $11 миллиардов.

Кроме прочего, после завершения сделки будет поставлен и еще один рекорд: по подсчетам аналитиков, как минимум 230 из сотрудников IronSource станут долларовыми миллионерами, а венчурный фонд Viola Ventures, вложивший в стартап $20 миллионов, станет богаче на $1 миллиард.

IronSource, занимающаяся разработкой программного обеспечения, была создана в Тель-Авиве в 2010 году. Уже в феврале следующего года компания выпустила на рынок первый продукт в виде SDK с открытым исходным кодом.

В дальнейшем основным направлением компании стало создание технологий и инструментов для разработчиков софта, в частности, мобильных игр, а также для издателей и рекламодателей.

На данный момент в IronSource работает около 1000 человек, подавляющее большинство из которых находится в Израиле. Известно об офисах компании в США, Китае, Великобритании и Японии.

IronSource относится к так называемым единорогам – частным компаниям стоимостью свыше $1 миллиарда. По оценкам экспертов, «стадо» единорогов в Израиле насчитывает уже 60 «голов», 20 из которых присоединились с начала текущего года.

Долларовым миллионером, заработавшим свое состояние в сфере высоких технологий, является и новый израильский премьер Нафтали Беннет.