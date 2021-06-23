Путин: турбулентность геополитических процессов возрастает

Владимир Путин по видеосвязи поприветствовал всех на конференции и напомнил о вызовах, стоящих перед развитыми странами Фото: REUTERS

В Москве стартовала IX Московская конференция по международной безопасности. На ней встречаются представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственные эксперты. Участники обсуждают, как сохранить глобальную стабильность. Владимир Путин по видеосвязи поприветствовал всех на конференции и напомнил о вызовах, стоящих перед развитыми странами.

- Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других. Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников, - констатировал Путин.

Президент напомнил, что все значительные решения, устанавливающие «правила игры» для многих стран, должны приниматься под эгидой ООН. В противном случае нас ждет «хаос и непредсказуемость».

Путин с сожалением заметил, что пока России не удается договориться с НАТО о разрядке. Блок продолжает наращивать «военный потенциал» у наших границ. Но политик все же верит в «здравый смысл» западных лидеров и их возможность договариваться.

- Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя, - напомнил Путин.

В конце президент рассказал, сколько Россия делает для разрядки региональных конфликтов:

- Благодаря нашей помощи получилось выбить из Сирии террористов и не дать стране распасться. Под эгидой ООН – не без российского участия – начались переговоры в Астане между сирийскими официальными властями и оппозицией.

- Война в Нагорном Карабахе остановилась «при решающем вкладе России». Теперь наши миротворцы не дают конфликту возобновиться.

После президента на конференции выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он рассказал о желании США вывести войска из Афганистана. За 20 лет НАТО (как, впрочем, и мы за 10 лет своей войны) так и не смогло создать в стране власть, которая бы удержалась без помощи иностранных военных.

- После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями – дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства, - заявил Шойгу.