ВКонтакте выяснила, за какие страны болеют на Евро-2020

Чаще всего пользователи ставят эмодзи-статусы, чтобы поддержать сборные России, Украины и Германии

Специально к Евро-2020 ВКонтакте представила футбольные эмодзи-статусы с иконками флагов сборных. К концу матчей группового этапа пользователи установили их больше двух миллионов раз.

ВКонтакте изучила, какие страны чаще всего выбирают пользователи, и составила топ-10 сборных по их предпочтениям. На первом месте — Россия (27%). Её болельщики не только устанавливают эмодзи-статусы, но и охотно обсуждают на платформе игру спортсменов: делятся мнением по поводу голевых моментов и тактики на поле. И хоть подопечным Станислава Черчесова не удалось пробиться в плей-офф турнира, пользователи активно поддерживали футболистов.

Второе место заняла Украина — 12% пользователей установили эмодзи-статусы в поддержку команды Андрея Шевченко. Третья строчка рейтинга — у Германии (8%): одна из самых сильных сборных планеты переживает непростые времена, и, возможно, именно поэтому болельщики ВКонтакте отдают ей свои симпатии. Кроме того, это последний турнир для тренера немецкой команды Йоахима Лёва, что также приковывает интерес.

На четвёртой строчке расположилась Франция: пользователи посвятили действующему чемпиону мира 7% эмодзи-статусов. Также в пятёрку команд, которых больше всего поддерживают ВКонтакте, вошёл Уэльс (5%). Пять лет назад сборная этой страны удивила любителей футбола, завоевав бронзовые медали на Евро-2016. Сейчас она вышла в плей-офф турнира, и фанаты ждут новых сюрпризов.

Ранее ВКонтакте запустила акцию в поддержку российской сборной: представила эксклюзивный эмодзи-статус от Ольги Бузовой с её фирменным жестом и запустила флешмоб #нагнетайте — с помощью именно этого слова артистка решила вдохновить команду.

Атмосферу чемпионата Европы по футболу ВКонтакте передают не только эмодзи-статусы: платформа представила и тематическую ленту «Евро-2020». Она объединяет обзоры от спортивных медиа и сообществ, видео с самыми зрелищными голами и опасными моментами. Также с ней легко следить за счётом матчей в прямом эфире, а после — за их результатами.