«Решил не рисковать»: после повторной вакцинации от коронавируса звезды получают проклятия антипрививочников

Актер Денис Матросов с женой сделали прививку в парке Москвы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новая волна коронавируса спровоцировала тех артистов, кто не был привит, вакцинироваться. Ну а самые бдительные знаменитости уже ревакцинируются. Рассказываем о тех звездах, кто сходил на прививку на этой неделе.

53-летний Максим Фадеев ревакцинировался. И вот уже сутки продюсер отбивает в соцсетях атаки антипрививочников и проклятия неадекватных поклонников, которые все еще не верят в эпидемию и заполненные койки стационаров. Фадеев все объяснил: «Сделал повторную прививку! Прошло всего полгода и антитела уменьшились до минимума. Поэтому я опять на пути! Мне говорили, что антитела будут держаться два года. Но это, как выяснилось, не так! Кто с прививкой, проверяйтесь чаще, очень опасное заболевание и коварное».

Первый раз Фадеев сделал две прививки «Спутником» зимой. И тогда, и теперь консультировался с докторами, поэтому остался уверен в целесообразности своего решения, безопасности и необходимости прививки. Продюсер в группе риска, так как ковид бьет сильнее по людям с диабетом и сердечной недостаточностью. Так что решение о вакцинации было принято после консультаций с грамотными врачами.

Владимир Соловьев вновь укололся «Спутником». Первые две прививки телеведущий делал в октябре 2020-го. Ревакцинация — июнь 2021. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«57-летний Владимир Соловьев первый раз сходил в пункт вакцинации прошлой осенью. Он стал добровольцем, когда еще шли клинические исследования вакцины «Спутник V”. И как только появилась возможность защитить себя от последствий вируса - Соловьев сделал прививку в числе добровольцев. Чувствовал себя потом хорошо, антитела выработались в достаточном количестве для защиты от вируса. Однако со временем их число уменьшается. И вот на этой неделе телеведущий в очередной раз сделал ту же самую прививку. Соловьеву отбивать атаки недоброжелателей не привыкать, поэтому в отличии от большинства ранимых и зависимых от общественного мнения актеров и певцов, он тут же сообщил в инстаграме: «Ревакцинировался. Спутник V. Вторая вакцина была в октябре. Хотя титры антител ещё высокие - решил не рисковать».

43-летний Николай Картозия вакцинировался «Спутником». Но так как, спустя время, у генерального директора телеканала «Пятница!» оказалось мало антител, то посоветовавшись с доктором, ревакцинировался другим препаратом. Картозия выбрал на этот раз – Ковивак, это вакцина против COVID-19 производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Прохор Шаляпин думал долго, советовался с доктором — и сходил на вакцинацию в Лужники. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

37-летний певец Прохор Шаляпин полтора года пандемии – снимался, пел, ездил на отдых, общался с друзьями и не делал прививку. Однако новый штамм коронавируса более заразный, поэтому Прохор решил, что пора подстраховаться. Певец привился Спутником V в Лужниках: «Друзья, прививайтесь, не надейтесь на авось! Может и не сработать. Всем крепкого здоровья».

Шаляпин терпеливо отвечает на вопросы скептиков, как и многие, перед прививкой он советовался с докторами, которым доверяет: «Я долго взвешивал все за и против. Прочитал, благодаря своему мега-эндокринологу конкретные научные отчеты по нашим, и по европейским вакцинам. Наш «Спутник» совершено не уступает по качеству европейским аналогам – если отбросить политику и пиар. Также много дури, мифов и русского авось в интернете начитался – также, как и все мы. Мировой заговор и т.д. Но, исходя из моей логики, если нужно сократить население земли – это можно сделать сегодня другим более дешевым и тихим способом – вода, еда, таблетки. Мое мнение – отбросить все предрассудки и глупость, подстраховать свое здоровье и своих близких – вакцину сделать. Впереди обострение этого недуга. Не тяните до осени. Иммунитет формирует антитела несколько месяцев. Нудно вакцинировать наибольшее количество людей, тем самым быстрее одолеем эту пандемию».

48-летний Денис Матросов пришел в пункт вакцинации в московском парке. Актер только теперь, испугавшись новой волны, решился на прививку. Денис рассуждает так: «Нью-Йорк 75% вакцинировано от коронавирусной инфекции. В Москве 11,75%. В Нью-Йорке сняты все ограничения! В Москве ограничения ужесточаются, количество заболевших бьет все рекорды в столице и в стране. Мы сами с женой затянули с этим важным делом. Привейтесь и защитите себя и своих близких!»

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