Кремль: на федеральном уровне вводить локдаун не планируется

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Представитель Кремля на встрече с журналистами в среду, 23 июня, заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.
Песков, отвечая на дополнительные вопросы по этой теме, добавил также, что «не слышал о подобных решениях и на местах».
В то же время пресс-секретарь заметил, что у регионов такие полномочия имеются:
- Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях.
Зашла речь и о дефиците вакцин...
- Мы считаем, - сказал Песков, - что дефицита вакцин в России не должно быть и не будет... Вакцин от коронавируса в стране производится достаточно, а возможную нехватку препаратов в регионах восполнят в ближайшие дни.
И ещё пресс-секретарь сказал, что «абсолютным приоритетом сейчас является внутреннее потребление вакцин, на этом концентрируются ведомства»
- Удовлетворить весь спрос в мире невозможно, по истечении времени все обязательства будут выполняться, - добавил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможном дефиците вакцины «Спутник V» в Аргентине и Мексике.
Обсуждались и другие моменты.
Что касается сотрудников администрации президента, то они, по словам Пескова, ревакцинируются по мере снижения уровня антител:
- Это постоянный процесс... Многие это делают, да, по мере необходимости, по мере того, как начинают уходить антитела...