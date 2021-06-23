Кремль: на федеральном уровне вводить локдаун не планируется

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля на встрече с журналистами в среду, 23 июня, заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.

Песков, отвечая на дополнительные вопросы по этой теме, добавил также, что «не слышал о подобных решениях и на местах».

В то же время пресс-секретарь заметил, что у регионов такие полномочия имеются:

- Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях.

Зашла речь и о дефиците вакцин...

- Мы считаем, - сказал Песков, - что дефицита вакцин в России не должно быть и не будет... Вакцин от коронавируса в стране производится достаточно, а возможную нехватку препаратов в регионах восполнят в ближайшие дни.

И ещё пресс-секретарь сказал, что «абсолютным приоритетом сейчас является внутреннее потребление вакцин, на этом концентрируются ведомства»

- Удовлетворить весь спрос в мире невозможно, по истечении времени все обязательства будут выполняться, - добавил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможном дефиците вакцины «Спутник V» в Аргентине и Мексике.

Обсуждались и другие моменты.

Что касается сотрудников администрации президента, то они, по словам Пескова, ревакцинируются по мере снижения уровня антител:

- Это постоянный процесс... Многие это делают, да, по мере необходимости, по мере того, как начинают уходить антитела...