Коронавирус успеху не помеха: Кто разбогател во время пандемии

Согласно исследованию Credit Suisse, число долларовых миллионеров в мире в 2020 году увеличилось на 5,2 миллиона и достигло 56,1 миллиона. Фото: Shutterstock

Когда мы думаем о последствиях пандемии коронавируса первое, что приходит на ум после больничных коридоров и врачей в спецзащите, это, несомненно, бесконечная чреда локдаунов и других противоэпидемических ограничений.

В ходе боев с вирусом сотни миллионов людей понесли потери — кто-то потерял родных и близких, кто-то здоровье, кто-то лишился работы, кто-то разорился.

Но в то время как одни беднели и скатывались в нищету, другие, наоборот, наращивали финансовый жирок и вступали в клуб супербогатых, пишет BBC.

Так, согласно исследованию Credit Suisse, число долларовых миллионеров в мире в 2020 году увеличилось на 5,2 миллиона и достигло 56,1 миллиона.

Таким образом сверхбогатым в кризисный год стал 1 процент взрослых жителей планеты.

Правда, назвать подобное обогащение честным — весьма затруднительно. Во всяком случае заработано оно было не в поте лица и не в результате совершенных производственных или научных открытий — основными «зонами роста» стали фондовые рынки и сектор недвижимости. То есть человек удачно вложил деньги (скорее всего, и так немалые, потому что с невеликой суммы большого навара не получится) или его квартиры подорожали. Дело - во многом - удачи и случая.

Но эксперты банка уверены, что увеличение числа богатых на фоне обеднения остальных — хороший знак, мол, воздействие пандемии было краткосрочным и «в значительной степени нивелировалось к концу июня 2020 года».

По мнению Наннетт Хечлер-Фейдгербе, главного инвестиционного директора Credit Suisse, избежать полномасштабного кризиса удалось благодаря действиям правительств и центральных банков по организации масштабных программ поддержки населения и бизнеса.

- В итоге глобальное богатство не только не изменилось перед лицом таких потрясений, но и, более того, быстро выросло во второй половине года, - добавляет позитива Энтони Шоррокс, экономист и автор доклада «Глобальное богатство». И тут же признает, что, если «исключить из анализа рост цен на активы, например, рост цен на жилье, то глобальное благосостояние домохозяйств вполне могло бы упасть.