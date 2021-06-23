О чем забыл Егор Бероев, выходя с желтой звездой: Пока мы спорим о свободе — вирус побеждает

Нежелающий прививаться от коронавируса актер сравнил себя с жертвами нацизма

Актер Егор Бероев сравнил тех, кто не хочет прививаться от коронавируса и вынужден терпеть вводимые в Москве ограничения, с евреями в эпоху расцвета нацизма. На церемонию вручения премии «ТЭФИ - Летопись Победы» Егор пришел с желтой звездой Давида на груди: точно такие же фашисты заставляли носить евреев в качестве опознавательного знака. Напомним, обладателей желтых звезд сгоняли сначала в гетто, а потом в концлагеря с круглосуточно работавшими газовыми камерами и крематориями.

Смелую метафору легко продолжить - Егор этого не говорил, но вполне очевидно, кого он считает современными нацистами. С 28 июня, напомню, в кафе и рестораны столицы будут пускать только по QR-коду сертификата о вакцинации или с отрицательным ПЦР.

«Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомые вакцинировались. И даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете: «Мое тело — мое дело, - сказал Бероев. - Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами.»

Выступление Бероева сорвало шквал аплодисментов.

Коротко о Егоре: в отличие от подавляющего большинства собратьев по цеху, он — человек с активной гражданской позицией. Вместе с женой, актрисой Ксенией Алферовой создал благотворительный фонд «Я есть!» в помощь детям с синдромом Дауна и другими особенностями развития. Многим и многим родителям детей с ограниченными возможностями здоровья есть за что благодарить Егора.

В принуждении к вакцинации актер видит ограничение прав и свобод. В этом суждении есть логика: человек не хочет, а его заставляют. «Мое тело — мое дело», лозунг движения женщин за право на аборт тут и впрямь подходит. И для выступления в таком духе смелость нужна. Безусловно, Егор Бероев — человек смелый.

Но.

Первую прививку новорожденный Егор получил в первые часы жизни. Это была вакцина от гепатита В. Вторую, от туберкулеза, через несколько дней (нет, я не украл его медкарту, в нацкалендарь прививок подглядываю). К году таких прививок набирается аж 18, к совершеннолетию — штук 30. Делают их почти автоматически, без оглядок на права и свободы. Это сейчас родители подписывают согласие, а в советское время медсестры приходили в школу и кололи всех подряд в будничном режиме. Так человечество победило корь, туберкулез, полиомиелит и прочие страшные болезни. От полиомиелита, кстати, детям трижды дают живую оральную вакцину. Серьезная так-то штука — в теории может вызвать полиомиелит (2-4 случая на 1 млн привитых). А еще непривитому ребенку в течение 60 дней опасно находиться рядом с привитым (это не я придумал, это рекомендации Минздрава). И ничего, никаких манифестаций и публичных демаршей на этот счет не замечено. Да, сектанты-антипрививочники точечно иногда всплывают, но с ними пока, слава Богу, успешно справляются, теми же ограничительными мерами (в школу ребенка не возьмут, например).

Но перейдем же к нашим коронавирусным будням. Ограничение посещения точек общепита — вещь, безусловно, неприятная, и прочие меры тоже. Бизнес терпит страшные убытки, разоряются компании. Страдают конкретные люди, их семьи.

И еще это вещь нелогичная - в транспорте в час пик все равно все нос к носу едут, а метро и электричками пользуются куда чаще, чем ходят в рестораны. Но ведь понятно, что цель таких мер одна: создать народу неудобства и уговорить привиться.

Но как быть со свободами личности?

Мне кажется, Егор Бероев не осознает, что на повестке дня вопрос если не сохранения человечества как вида, то сохранения численности популяции уж точно. Если бы на ранних этапах становления прививочной культуры люди рассуждали как Бероев, с большой долей вероятности не было бы ни его, ни меня, ни вас, читающего этот текст и готовящегося написать, что автору заплатили и он лепит как дышит.

А корь с полиомиелитом были бы.

Пока все вокруг ссорились (для экономии времени теперь можно открывать дискуссию так: «Ты за Бероева или против?!» и переходить сразу к кулачным боям), я нечаянно прочитал несколько статей об исследованиях эволюционных вирусологов. Они изучают, как эволюционируют вирусы, как появляются новые штаммы. Кое-где там чистая химия — прямо китайская грамота для меня. Но кое-то я все же уяснил. По многолетним данным вирусологов, идеальная для вируса ситуация - когда коммуницируют привитые и непривитые люди. Так эволюция ускоряется в разы и в конце концов появляется штамм, которому удается обмануть вакцину.

Индийский штамм «дельта» уже сильно злее первого уханьского.

Так что если права Бероева нарушены тем фактом, что его склоняют к прививке, то он сам, не прививаясь, ущемляет права тех, кто привился. Это уже не этика и основы гражданских свобод, а чистая наука. И если искать гармонию в русле либеральных ценностей, то в данном случае выходит полный абсурд — нельзя же поделить страну на две изолированных части. Привитым — Европейская равнина, непривитых - за Урал? Или наоборот?

Лично я горячий сторонник гражданских прав и свобод. И претензии к организации ограничительных мер у меня, конечно, есть. От противоречивых официальных комментариев взрывается голова. И по прививкам этим полно вопросов.

Но мне очень не хочется, чтобы вирус эволюционировал как можно быстрее. И полного локдауна, который Бероеву, возможно, ближе, как-то не хочется.

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