«Мираторг» исполнит все обязательства перед сотрудниками в полной мере

Для АПХ «Мираторг» это не просто красивые слова, а правила, которые неукоснительно исполняют даже в том случае, если компания столкнулась с непредвиденными обстоятельствами.

В субботу, 19 июня, в котельной предприятия на территории производственного объекта предприятия «Мираторг» в Калининграде произошло возгорание. Все сотрудники были незамедлительно эвакуированы и никто из персонала предприятия не пострадал. Котельная будет полностью восстановлена в самое ближайшее время и предприятие заработает в штатном режиме.

К сожалению, большой урон нанесен самому предприятию. В связи с этим команда предприятия прилагает максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить производство. Уже созданы рабочие группы, которые задействованы на самом предприятии для устранения последствий произошедшего.

В такие моменты особенно заметно насколько сплочен коллектив и как сотрудники дорожат компанией и вкладывают в нее не только профессиональные усилия, но и частичку своей души. Ответом на такое бережное отношение к компании может стать только полная поддержка сотрудников со стороны руководства АПХ «Мираторг». Поэтому на время устранения последствий произошедшего будет сохранен весь штат сотрудников предприятия и в обязательном порядке будет выплачиваться заработная плата согласно нормам ТК РФ. «Мираторг» дорожит всеми, кто внес свой вклад в развитие компании и помог стать ей лидером мясоперерабатывающей отрасли.

Компания «Мираторг» благодарит за профессиональную и самоотверженную работу пожарных и сотрудников МЧС, и выражает благодарность Губернатору Алиханову А. А. и всему Правительству Калининградской области, а также администрации Гурьевского района за помощь в организации тушения пожара.

Напомним, что на предприятии «Мираторг» в Калининграде производится более 100 наименований продукции, среди которых наггетсы, котлеты и многое другое. На предприятии работают 1 000 сотрудников.