Наркоманов становится меньше

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Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом отмечается 26 июня. В Москве, как и по всей России, с этим злом справляются всем миром - полицейские, медики, общественники, знаменитости и каждый, кто неравнодушен к проблеме. Благодаря этому за последние годы в столице стало меньше наркоманов.

«Вплоть до 2019 года в Москве было заметно последовательное снижение больных наркотической зависимостью, - сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн. - В 2016 году их число составляло 62,6 тысячи человек. К прошлому году цифра снизилась до 20,4 тысячи зависимых».

По его словам, сегодня любой желающий может проверить в специализированном центре свою предрасположенность к наркологической зависимости. Такой чек-ап в столице делают бесплатно и конфиденциально как детям, так и взрослым (куда обращаться - см. ниже).

ЗАРАЗА ОПАСНАЯ, КАК И КОВИД

Медики не скрывают, что наркомания и алкоголизм - это эпидемия, сродни коронавирусу, только тут речь идёт о неинфекционных болезнях. Такого же мнения придерживаются и общественники.

«Около восьми миллионов граждан соприкасались с темой употребления наркотиков, - заявил представитель российского гражданского общества по лечению наркомании и продвижению программ «Drug free» в ООН и других международных структурах Никита Лушников. - Сейчас эти вещества изменились. Их добыча и употребление превратились в игру – квесты и закладки. Дети с третьего класса начинают баловаться казалось бы безобидными снюсами, в которых выявлен опиумный мак. Всем нам нужно объединяться против наркотиков».

О необходимости тщательного медицинского сопровождения наркозависимых людей напомнил Дмитрий Валюков, председатель попечительского Совета некоммерческого фонда «Здоровая Страна», член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства. «Наш фонд помогает тем, кто страдает психическими болезнями и нуждается в стационарном и социальном обслуживании, мы занимаемся профилактикой наркомании и алкоголизма у людей разных возрастов, - сказал Валюков. - Ведь от алкоголя и психофармокологических препаратов зависят не только молодые, но и пожилые, у которых с годами снизилось качество жизни».

ЗВЕЗДНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПОМОГУТ ВЫЛЕЧИТЬСЯ

В борьбе с наркотической зависимостью важно оказывать поддержку людям, страдающим таким недугом. На помощь им приходят и знаменитости.

«Моя форма борьбы с проблемой - это мое творчество, - говорит певица, основатель проекта помощи зависимым людям совместно с Национальным центром «Цунами» Рита Дакота. - Я могу пойти в студию и написать добрую песню. Для меня эта тема личная, мой папа долгое время был зависим от алкоголя и наркотиков. О своей боли я спела автобиографичную песню «Цунами» на одном из музыкальных фестивалей. Потом сняла клип на эту песню о себе и своём папе. Он увидел его и впервые согласился сам поехать на реабилитацию. Уже два года он в чистоте и трезвости, счастлив, живет. А на деньги, полученные за скачивание пользователями этого клипа в интернете, мы отправляем наркоманов на лечение в нашем благотворительном проекте».

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

«Горячая линия» Московского научно-практического центра наркологии - (495) 709-64-04. По этому круглосуточному номеру работает служба консультативной анонимной помощи людям с зависимостями. Приём обращений ведут квалифицированные психологи-наркологи, клинические психологи. Здесь также можно получить всю информацию о наркологическом чек-апе.