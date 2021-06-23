С Вованом и Лексусом разоткровенничались депутаты британского парламента: "Борис Джонсон глуп"

Пранкеры Вован и Лексус. Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитые российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) связались по видео с депутатами британского парламента – председателем Комитета по иностранным делам Томом Тугендхатом и экс-министром Крисом Брайантом.

Разговор велся от имени находящегося в розыске подельника Алексея Навального Леонида Волкова.

Первым на удочку попался открытый гей Брайант, пококетничавший с «Волковым» на тему своего внешнего вида и нарядов Светланы Тихановской, предстающей перед телекамерами исключительно в Gucci.

Британский политик Крис Брайант. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заодно он обозвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона глупцом. Только за то, что тот не обрывает отношения с Россией.

Досталось от Брайанта и принцу Гарри: парламентарий признался, что думает, как и большинство британцев, которые «к сожалению будут поддерживать королеву, а не принца, так что это полное безумие».

Выяснилось что Брайант встречался с Навальным. И, по его собственному признанию, его принадлежность к сексменьшинствам «не особо напрягает Алексея Навального».

На отчаянный призыв собеседника о материальной помощи Брайант коротко отрезал: «Я не по деньгам, извини».

Том Тугендхат, услышав об аналогичной просьбе, тоже попытался побыстрее откланяться, сказав, что у возглавляемого им парламентского комитета денег на помощь российским оппозиционерам нет.