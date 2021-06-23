Как столица Туркменистана стала самым дорогим городом мира для иностранцев

Ашхабад опередил и элитную Швейцарию, и Ближний Восток с его шейхами Фото: Shutterstock

Американская консалтинговая компания Mercer представила рейтинг самых дорогих городов для иностранцев. Подобные списки составляются при участии властей всех стран мира, а также организаций для того, чтобы понимать, сколько необходимо платить иностранным сотрудникам, работающим в том или ином государстве. В рейтинге учитывается стоимость жилья, транспорта, различных услуг и продуктов питания.

Лидером в этом рейтинге стала столица Туркменистана Ашхабад. Он опередил 209 городов и стал самым дорогим для жизни иностранцев.

На втором месте - Гонконг, третьем - Бейрут. В десятку также вошли Токио, Цюрих, Шанхай, Сингапур, Женева, Пекин и Берн.

Если присутствие в этом рейтинге городов из стран Азии, Ближнего Востока и из Швейцарии обусловлено уровнем благосостояния и высоким экономическим развитием и вполне закономерно, то лидерство Ашхабада вызывает вопросы.

Туркменистан может похвастаться колоссальными запасами природного газа. Он занимает четвертое место в мире по его запасам. Для небольшой центральноазиатской страны – это просто клад. Долгое время каждому гражданину полагалось до 750 литров бензина в год бесплатно, но с недавних пор эту роскошь отменили.

Однако наличие природных богатств никоим образом не сказывается на кошельках местных жителей. В стране наблюдается резкое имущественное расслоение, а также нехватка продовольствия для тех, кто оказался в нижних слоях. В Туркмении действует ряд жестких запретов, в том числе на балет, оперы, секс-шопы, казино, правозащитные организации и выезд на учебу в другие страны, а также ограничение на ввоз автомобилей. Бедные слои населения, которые в большинстве, подчас вынуждены выстаивать гигантские очереди за продуктами в госмагазинах. Пандемия лишь усугубила тяжелое материальное положение большинства туркмен.

При этом для местных жителей действуют многочисленные поблажки: дешевый бензин, бесплатное газо- и водоснабжение, низкие цены на коммунальные услуги. Правда, в 2015 году резко выросла стоимость коммунальных услуг, в среднем в 12-15 раз. Если раньше обладатель двухкомнатной квартиры в Ашхабаде платил 9 манат в год (чуть более 170 рублей), то теперь этот ценник поднял до 133 маната в год (около 2,5 тысячи рублей).

Что же касается иностранцев, то желание содрать с них втридорога начинается уже при получении визы. Если человек желает оформить документы для однократного въезда, то консульский сбор может составить от 30 до 55 долларов. А вот уже многократная обойдется дороже от 75 до 155 долларов. За срочное оформление нужно будет выложить дополнительные деньги - от 30 до 120 долларов. К слову, посольство Туркменистана принимает к оплате исключительно доллары, да еще желательно свеженькие купюры, без заломов и надрывов.

Если туристу или иностранному работнику все-таки повезет, и он получит заветную визу (а шансов на это крайне мало), то в самой Туркмении по прилету потребуется приобрести миграционную карту за 12 долларов, а затем уплатить туристический сбор в расчете 2 доллара за каждые сутки.

Цены на отели и авиаперелет также довольно высоки. В среднем ценник за номер в пятизвездочном отеле Ашхабада начинается от 8-9 тысяч рублей за сутки. Однако гарантий, что в гостинице проживающий получит бесплатный wi-fi, нет. А билет на самолет туда-обратно от 30 тысяч рублей.

После развала Советского Союза Туркменистан стал одной из самых закрытых стран СНГ с жестким авторитарным стилем правления. О том, что на самом деле происходит в стране, мало кто знает. В Туркмению запрещен въезд многим журналистам и правозащитникам, а получить туристическую визу практически невозможно. При этом президент Гурбангулы Бердымухамедов пообещал превратить Ашхабад в один из самых процветающих городов в мире. Сейчас центр столицы Туркмении больше похож на футуристический город: широкие проспекты, высотки с глянцевой облицовкой. Но при этом улицы города пустынны. Настоящая жизнь существует только на окраинах, которые разительным образом отличаются от вылизанного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Названы российские города с самым высоким качеством жизни

На последних местах рейтинга Чита, Волгоград и Барнаул (подробнее)