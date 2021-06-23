Промсвязьбанк поддержит промышленность и оборонно-промышленный комплекс Чувашии

Фото Пресс-службы Администрации Главы Чувашской Республики

ПСБ намерен реализовать на территории Республики Чувашия ряд очередных мер, направленных на развитие промышленных и оборонных предприятий республики, а также улучшение экономического положения населения. Председатель банка Петр Фрадков в минувшую среду провел ряд встреч и переговоров с руководством региона и профильных предприятий.

- Сегодня большое значение для дальнейшего развития отечественного машиностроительного комплекса имеет стимулирование инвестиций и развитие необходимых сектору финансовых инструментов, – отметил на совещании с главой региона Олегом Николаевым председатель ПСБ Петр Фрадков.

В настоящее время, заверил он журналистов, банк смог наработать успешный синергетический опыт в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса с одной стороны, и банка, нацеленного на финансирование промышленности с другой стороны. Поддержку банка уже получают крупные региональные предприятия, реализующие проекты диверсификации, а также малый и средний бизнес. К приоритетным направлениям, подчеркнул глава ПСБ, относится предоставление льготных ставок для предприятий ОПК, а также применение всех лизинговых форм поддержки машиностроителей.

Как подчеркнул Петр Фрадков, в настоящее время запланирована реализация мер, направленных на развитие отрасли ОПК, бизнеса и благополучия жителей региона.

Также в рамках визита в Чувашию ПСБ и машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» подписали соглашение о сотрудничестве. Намерения подписями скрепили председатель банка Петр Фрадков и генеральный директор концерна Андрей Водопьянов.

Как разъяснили “Комсомолке” в пресс-службе банка, соглашение предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов концерна и его дочерних структур. ПСБ будет оказывать услуги факторинга, РКО, а также потребительского и ипотечного кредитования для сотрудников концерна. Кроме того, банк примет участие в разработке и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности компании, в том числе с применением цифровых решений, технологий блокчейна в сфере электроэнергетики, что будет способствовать цифровой трансформации концерна.

- Сейчас концерн на подъеме во многом из-за того, что у нас есть такой важный для нас партнер, - отметил значимость финансовой организации в беседе с журналистами генеральный директор ООО "МИГ "КТЗ" Андрей Водопьянов.

Существенную поддержку, отметил руководитель, концерн ощутил во время пандемии.

- Мы нашли покупателей под финансирование лизинга Промсвязьбанком. Это позволило перезапустить производство, которое в начале ковидной истории было приостановлено, - поясил Андрей Водопьянов.

Помимо этого, “КТЗ” уже смог воспользоваться кредитными продуктами, заручиться банковскими гарантиями и реализовать зарплатные проекты для своих сотрудников.

- Есть проекты и по поддержке населения, которые мы реализуем совместно с администрацией области, - отметил Фрадков.

Так, одобрены первые заявки по программам субсидирования ипотеки для определенных категорий сотрудников муниципалитетов и бюджетных учреждений Чувашии.

- Это даст дополнительные преимущества работы на том или ином направлении, - отметил особое положение сотрудников Фрадков.

Также банк предоставляет жителям Чувашии весь спектр кредитных продуктов: ипотечного и потребкредитования. В условиях госпрограммы по ипотеке ПСБ дополнительно снизил ставку на 1,05 процентных пунктов. Помимо этого, были разработаны иные антикризисные меры поддержки, повышающие доступность жилья для местных жителей: снижены размеры первоначального взноса, разработаны специальные льготные процентные ставки.

Еще один проект Фрадков обсудил с главой региона Олегом Николаевым. Через месяц в районе Певческого поля на Чебоксарском заливе начнется строительство площадки уличного баскетбола, которая будет отвечать требованиям Международной федерации баскетбола (ФИБА). Это подарок банка городу.

- Мы приступаем к строительству Центра уличного баскетбола в Чебоксарах в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям», - сказал Петр Фрадков.

- Спасибо вам за последовательную работу. Уже видны результаты, а самое главное, можно еще много сделать за счет такого эффективного сотрудничества, – сказал во время встречи Глава Чувашии Олег Николаев.

Поскольку площадка будет выполнена по всем мировым стандартам, здесь смогут проводить высокоуровневые международные соревнования.

- Реализация проекта позволит воспитать в Чувашии олимпийских чемпионов. Талантливой молодежи много, ей надо дать возможность реализоваться, - отметил Петр Фрадков в беседе с журналистами.

Площадка будет доступна для всех желающих.