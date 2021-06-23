Взяла пса на «доживание», а он встал на ноги и бегает за кошками: как программа «Старый друг» помогает пожилым собакам и пенсионерам

70-летняя москвичка Людмила взяла на «доживание» Чарли. Фото: соцсети Фонда

Старичка Чарли из московского Фонда помощи бездомным беспородным животным 70-летняя москвичка Людмила взяла на «доживание» (герои истории на главном фото). Каждые три часа Людмила выносила во двор трясущегося после паралича пса. Подходили соседи, советовали усыпить, не мучить, а пес, даже в таком состоянии, лаял на них, не подпуская к хозяйке. Защищал. Людмила решила, что Чарли будет жить до последнего вздоха. Прошло 2 года, Чарли встал на ноги и бегает за кошками.

«Благодаря ему я не чувствую, что мне восьмой десяток, — говорит Людмила. — Доживания не вышло. Получилось просто весело жить вместе».

Рассказываем, какую помощь оказывает Фонд, если пожилую собаку заберет к себе пенсионер, как гоняют голубей еще недавно «безнадежно больные» дворняги и о будущем программы «Старый друг».

Как появился «Старый друг»

«Идея программы появилась у нас случайно, — рассказывает руководитель Фонда помощи бездомным беспородным животным Ирина Гайовишина. — Женщина в возрасте приехала за собакой в приют, но долго не решалась забрать кого-либо. У нее всегда были собаки, и жизнь без друга не та. “Приходишь домой, и никто тебя не ждет, никто не рад, одиночество накрывает, плохие мысли. Но ведь и силы уже не те, быстрые прогулки не потяну, и не хочется, чтобы пес, если со мной что случится, на улице оказался.” В итоге женщина выбрала возрастную собаку, на которую никто и не смотрел даже, и мы договорились, что будем помогать и не бросим ее в трудной ситуации».

Так Фонд решил запустить программу пристройства пожилых собак (7+ лет) и особую поддержку оказывать будущим хозяевам старшего поколения. В этом возрасте друг человеку необходим, но и сомнений в своих силах много. Разумеется, пожилую собаку из приюта может забрать адекватный хозяин любого возраста.

Зачем пожилому человеку еще и престарелый пес?

На этот вопрос волонтеры Фонда отвечают так: «Это один из самых добрых способов решить проблему одиночества. Причем и человеческого, и собачьего».

Человек, жизнь которого раньше вертелась вокруг семьи, детей, работы, по выходу на пенсию часто теряет желание вставать по утрам. Да и организм вдруг решает разболеться, что в условиях новых вирусов особенно опасно. А с собакой можно поговорить, посмотреть телевизор, пойти на прогулку, даже завести знакомства.

«На прогулке сказали, что мы похожи. И у меня ощущение, что Мерлин живет со мной всю жизнь. На нас заглядываются, говорят: «какая красивая собака». А еще «мой ребенок» начала гонять голубей. Прямо щенок!», — рассказывает Ирина Викторовна, которая взяла по программе «Старый друг» собаку Мерлин 8+ лет.

Еще волонтеры и новые хозяева пожилых собак говорят о нужности. Человеку важно понимать, что в нем кто-то нуждается, ждет его дома, приветствует по утрам. Тогда даже в самый серый ноябрь хочется вставать с постели, ставить чайник, жить.

Бонус для человека, взявшего собаку: здоровье и свежий воздух. Прогулки с собакой, даже пару раз в день по 15-20 минут, помогут человеку в возрасте освежиться, поддержать подвижность суставов и бодрость. Разумеется, бывают случаи, когда такая активность уже не по силам, но и тут волонтеры Фонда спешат на помощь: подберут спокойную собаку, которая не рвется гонять ворон, а то и вовсе ходит в лоток или на пеленку.

Для собак, которые 5, 7, 10 лет провели в приюте, забота человека, домашний уют — вопрос жизни и смерти. Дело в том, что собаки в вольерах обитают стаей, и молодые чаще всего отгоняют «старичков» от кормушки. Могут и задрать. И даже если пожилому псу удастся отвоевать свое место, то один раз взглянув в его глаза, понимаешь, как выглядит безнадежность. Волонтеры Фонда говорят, что некоторые собаки, прямо как люди, утратившие надежду, ложатся умирать и тихо уходят, хотя по медицинским показателям вполне здоровы. Или, наоборот, совсем больные собаки, принятые в заботливый дом, не только выздоравливают, но и начинают резво бегать.

«Старый друг» работает: кого уже пристроили по программе

Фонд помощи бездомным беспородным животным небольшой — в нем трудятся всего 20 волонтеров и, конечно, неравнодушные люди, которые подключаются к разным акциям, делают пожертвования или помогают делами. Программа «Старый друг» разработана Фондом около года назад, но запустилась в полную силу только весной этого года. Зато сразу с трех побед над возрастом и стереотипами.

Целью пилотного проекта стало пристроить сначала 10 животных, посмотреть, как это работает, исправить недочеты. Для участия отобрали 20 «кандидатов» — спокойных, социализированных, послушных собак. Уже на первое объявление волонтеры Фонда получили множество откликов, но пристройство идет не быстро — отдать собаку можно не каждому. В Фонде оценивают, есть ли у человека опыт общения с собаками или возможность быстро его получить. Важно еще и согласие на пристройство всех домочадцев: собака не игрушка. Но и первые успехи у программы есть — ниже о трех пожилых (и враз помолодевших) теперь уже домашних собаках и их хозяйках.

Совсем недавно нашла свою хозяйку Мотя, некрупная, спокойная дворняга, 10+ лет. Из приюта в Бирюлево Мотю забрала Нина Николаевна. Двум другим пожилым собакам, Мерлин (8+) и Шейле (10+), делившим клетку в приюте, и после пристройства не пришлось расставаться. Их новая хозяйка, Ирина Викторовна, приехав в приют, сразу приласкала и забрала рыжую Мерлин, а Шейлу (уж не с горя ли?) после расставания с соседкой хватил инсульт. Ирина Викторовна, узнав об этом, предложила домашний уход Шейле. Дома собака воспряла, начала ходить, улыбаться. И уже через пять дней Ирина Викторовна сообщила в Фонд, что не расстанется с Шейлой. Так соседки из приюта, Мерлин и Шейла, теперь делят мягкие лежанки, а на неспешных прогулках занимают обе руки хозяйки.

Хотите взять собаку 7+ лет?

На самые частые вопросы отвечает Екатерина Тумковская, руководитель программы «Старый друг».

По программе мы пристраиваем собак 7+ лет независимо от возраста хозяина. Некоторые понимают программу так, что мы пристраиваем собак 7+ лет только хозяевам 55+. Это не так. Наши замечательные подопечные подходят любому человеку, и взять собаку можно вне зависимости от возраста человека и животного. Важны добрые руки, желание заботиться и дружить.

Людям старше 55 лет поможем кормить, лечить пожилую собаку и, если что-то пойдет не так, примем питомца назад. В нашей практике есть примеры, подходящие под параметры программы (пожилую собаку забрал хозяин 55+ лет), но люди захотели сами проявлять заботу о питомце, без поддержки. Мы этому рады, но остаемся на связи: разные бывают ситуации, своих подопечных мы не бросаем.

В любом случае, волонтер собаки всегда на связи с ее новым хозяином.

По программе «Старый друг» (и просто пристройству животных из приюта) волонтер проконсультирует вас о том, как приучить собаку к правилам в вашем доме, как кормить и воспитывать питомца.

Будущее программы «Старый друг»

В планах Фонда на ближайшее будущее пристроить 7 пожилых собак (напомним, что целью пилотного проекта ставили 10 «пристройств», из которых 3 уже случились). Из каждого случая пристройства волонтеры Фонда выносят уроки, понимая, как быстрее адаптировать пожилого пса из приюта к новому быту и как помочь хозяину приручить собаку. Волонтеры отмечают, что питомцы очень благодарны за пристройство и, по отзывам хозяев, уже стали верными друзьями.

Фонд опекает около 200 животных в 4 приютах Москвы и Московской области, поэтому уже есть целая «очередь» пожилых собак, готовых к пристройству. О каждой из них волонтеры рассказывают в социальных сетях Фонда и участвуют в благотворительных акциях вместе с питомцами. Недавно была выпущена и серия открыток с фотографиями пожилых собак и фразами, бьющими в душу. Например: «Вспомни лучшего друга. Разве ты выбрал его за внешность?» Вот так, по словам волонтеров, и собаки в приюте верят, что сердце человека снова зорко, а, значит, и они, несмотря на возраст и седину, станут кому-то старым другом.

Чтобы познакомиться, пообщаться с собаками и найти себе «старого друга» — звоните или пишите в Фонд 8 (985) 307-93-22

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