МИА «Россия сегодня» отмечает 80-летие

С течением времени агенство называлось по разному (Совинформбюро, «Новости», «Риа-новости», МИА «Россия сегодня»). Неизменно одно — это всегда самая свежая и актуальная информация Фото: РИА Новости

«От Советского информбюро...», агентство «РИА-новости» сообщает, «Россия сегодня» информирует….. после этих строчек у всей огромный страны замирает сердце. Или от горя, как в годы Великой отечественной войны, или от радости, как 12 апреля 1961, когда первый землянин Юрий Гагарин увидел нашу планету из окна иллюминатора.

Всякое бывало за 80 лет. Да, именно столько существует одно из старейших информагентств в мире. Совинформбюро было образовано через несколько дней после нападения фашистов на СССР — 24 июня 1941 года, как главный вестник происходящего на фронтах и в мирной жизни. И также стало первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды, вещая о стране Советов на весь мир.

Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости

С течением времени оно называлось по разному (Совинформбюро, «Новости», «Риа-новости», МИА «Россия сегодня»). Неизменно одно — это всегда самая свежая и актуальная информация. Информация, которой доверяют и ориентируются миллионы - от простых людей и журналистов многочисленных СМИ, до руководителей стран.

Конечно, и на страницах «Комсомолки» много раз появлялись сводки Совинформбюро. В военные годы в скупых, четких и лаконичных строчках в которых, порой, были зашиты драмы, победы, поражения, потери и подвиги. В современное время информация многочисленных «Спутников» (подразделение МИА «Россия сегодня» в странах мира) первая летит к нам в редакцию, и как показывает практика, оказывается самой достоверной.

В Совинформбюро трудились многие молодые таланты, ставшие в последствии знаменитыми писателями и признанными гениями - Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Борис Полевой, Александр Фадеев, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Илья Эренбург. Ну и конечно сложно представить бюро без знаменитого Юрия Левитана. Его глубокий и такой родной уже голос, защит в ДНК исторического кода страны.

Юрий Борисович Левитан сообщает об успешном завершении полета первого с мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина Фото: фотохроника ТАСС.

Кстати, «Комсомольская правда» в свое время опубликовала неизвестное интервью со знаменитым диктором. Наш обозреватель Леонид Репин, оказывается, в юности много общался со знаменитым Левитаном. В Доме кино в 50-х, где по средам показывали иностранные картины, премьеры которых Юрий Борисович старался не пропускать. Мэтр и юнкор тогда общались перед сеансами. Приходя домой Леня Репин, ставший в последствии золотым пером «Комсомолки», конспектировал содержание этих разговоров в блокнот. Но опубликовал записанное только после кончины знаменитого диктора.

Конечно, и на страницах «Комсомолки» много раз появлялись сводки Совинформбюро

Вот некоторые отрывки того материала

«- Помните то 22 июня 1941-го?»

- Конечно. У меня дома раздался телефонный звонок - срочно вызвали на работу. Такое случалось и прежде, но тогда что-то сжалось во мне… Приехал, а там все в сборе, и у всех такие лица… Никто не смеялся, не шутил… Говорили отчего-то вполголоса… И никто никого ни о чем не спрашивал… Потом позвонили из Кремля, предупредили, что будет важное правительственное сообщение. В 12 часов передали выступление Молотова. После него это официальное заявление правительства о начале войны читал я».

Дмитрий Киселев на презентации крупнейшего международного информационного бренда "Спутник" Фото: РИА Новости

Сегодня в МИА «Россия сегодня» работает много талантливых журналистов из разных стран. Это международная медиагруппа, которая объединяет международное агентство Sputnik и сайты на 32 языках, лидирующее российское информационное агентство и сайт РИА Новости, а также такие проекты, как ПРАЙМ, Украина.ру, Baltnews, ТОК, и многие другие.

«Комсомольская правда» поздравляет МИА «Россия сегодня». Желает побольше хороших новостей и вещать их еще долгие-долгие годы.