Компания Трампа подала в суд на Нью-Йорк

В своем обращении в суд компания Трампа написала, что расторжение контракта, заключенного с городом, явно имеет под собой политическую подоплеку Фото: REUTERS

Компания 45-го президента США Дональда Трампа обратилась в суд Нью-Йорка с жалобой на действия мэрии: по мнению юристов Trump Organization, власти города не имели права в одностороннем порядке досрочно прекратить контракт на управление полем для гольфа, расположенного в части Большого Нью-Йорка - Бронксе.

О своем решении разорвать контракт с компанией Трампа в администрации действующего мэра Нью-Йорка, демократа Билла де Блазио заявили в январе, сразу после атаки сторонников экс-президента страны на Капитолий.

Де Блазио обвинил Трампа в подстрекательстве и заявил, что город прекращает действие договора и не заплатит по нему ни цента, передает NBC.

Ранее журналисты подсчитали, что объекты недвижимости в мегаполисе (включая и поле для гольфа) приносят Trump Organization порядка $17 миллионов дохода в год.

В своем обращении в суд компания Трампа написала, что расторжение контракта, заключенного с городом, явно имеет под собой политическую подоплеку.

– Действия мэра де Блазио были полностью политически мотивированными, они не имеют юридических оснований и являются еще одним примером того, что мэр на посту занимается продвижением своей собственной партийной программы и вмешательством в свободное предпринимательство.

В Trump Organization напомнили, что в случае расторжения контракта, власти Нью-Йорка обязаны вернуть компании деньги, вложенные в строительство недвижимости.

По оценке Эрика Трампа, сына экс-президента, речь идет о сумме в $30 миллионов. Такая же цифра значится и в исковом заявлении.

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