Уникальный реципиент: француженка трижды перенесла трансплантацию сердца

Сейчас жизнь девушки возвращается в обычное русло

Француженке Джули Деклерк, работающей инструктором по теннису, нет еще и 30 лет, но за эти годы она уже перенесла три операции по пересадке сердца, передает leparisien.

Ее лечащий врач разводит руками и говорит об этом, как об уникальном явлении в медицине. И, конечно же, он поражается мужеству и силе молодой девушки.

- Первую операцию мне сделали еще при рождении, - рассказывает Деклерк. – Когда исполнилось 15 лет, то снова пришлось лечь на операционный стол, третья трансплантация была в этом году, из больницы уже с третьим пересаженным сердцем я вышла 14 февраля.

С первым донорским сердцем у Джули не было проблем до тех пор, пока она не пришла записываться в школу тенниса. Ее направили на медицинское обследование, и при прослушивании врач обратила внимание на подозрительные шумы. После этого началась бесконечная череда клиник, врачей, анализов.

Когда Джули исполнилось 15 лет, то к ее родителям приехали врачи и напомнили о трансплантации. Те согласились, иного выхода не видел никто.

- После операции я стала чувствовать себя лучше, реабилитация тоже прошло хорошо, - говорит девушка. - Спустя какое-то время я осуществила свою мечту и начала учиться теннису.

Став одним из немногих людей в мире, которым дважды трансплантировали донорское сердце, Джули прожила еще 10 лет. Но ситуация ухудшилась – внезапно стало трудно дышать, началась одышка.

- Чувствовала себя, как 80-летний старик, - вспоминает Джули. – Была согласна на все, чтобы не испытывать все это.

- Те, кто слышит об операциях по пересадке сердца впервые, думает, что это безумие какое-то, - говорит она. – Но у меня все проходило всегда сравнительно легко.

Ее врач Бенуа Аверланд до сих пор уверен, что одному человеку несколько повторных пересадок делать можно, но только если речь идет не о сердце, а о других органах, например, о почках. Он, как и многие его коллеги до сих пор удивлен, как Деклерк перенесла не одну, не две, а целых три трансплантации одного из самых важных жизненных органов организма человека.

После третьей операции Джули сделала себе татуировку с надписью «Твое сердце во мне», посвятив ее донорам, чьи имена для нее остались неизвестными.

Сейчас жизнь девушки возвращается в обычное русло: она гуляет с собакой по виноградникам Нанта и говорит, что энергия возвращается в ее тело. Джули уже вернулась к тренировкам, а заодно еще увлеклась зумбой.

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